Tom Hardy: Προσκαλεί τους θαυμαστές του στο τελευταίο ταξίδι ως Venom

Ο Τομ Χάρντι εν αναμονή της πρεμιέρας του «Venom: The Last Dance» σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Ιnstagram υπογράμμισε ότι είναι η τελευταία του εμφάνιση ως αγαπημένος αντιήρωας της Marvel και προσκάλεσε τους θαυμαστές του στη μεγάλη οθόνη.

Υποδύθηκε για πρώτη φορά τον θρυλικό Eddie Brock/Venom το 2018 με σκηνοθέτη τον Ρούμπεν Φλέτσερ. Η ερμηνεία του έτυχε θετικής υποδοχής τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους θαυμαστές του, συγκεντρώνοντας 856 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Game Rant. Ακολούθησε τρία χρόνια αργότερα το σίκουελ «Venom: Let There Be Carnage», σε σκηνοθεσία 'Αντι Σέρκις, το οποίο ξεπέρασε τα 506,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

«Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες στιγμές -και για τα επτά χρόνια. Είχα την καλύτερη εμπειρία [Sony] δουλεύοντας με το Venom», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωταγωνιστής. «Αυτή είναι η τελευταία μου έξοδος με τον μεγάλο τύπο, που φεύγει με ένα Bang!!! Ελάτε να μας αποχαιρετήσετε - τελευταίο μέρος της τριλογίας και τελειώσαμε. Περάσαμε υπέροχα».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με τους εχθρούς να πλησιάζουν επικίνδυνα oι Έντι Μπροκ και Venom, αναγκάζoνται να πάρουν μια μοιραία απόφαση που θα οδηγήσει στην τελευταία πράξη της κοινής τους πορείας».

Στο πλευρό του οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Τζούνο Τεμπλ, Ρις Ίφανς, Πέγκι Λου, Αλάνα Ούμπακ και Στίβεν Γκράχαμ. Η Κέλι Μαρσέλ πραγματοποιεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο βασισμένο σε μια ιστορία που επιμελήθηκε μαζί με τον Χάρντι. Ο «τελευταίος χορός» αναμένεται να δοθεί στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

