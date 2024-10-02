Το «Wolfs», η νέα ταινία του Τζον Γουάτς, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ, έγινε η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Apple TV+.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία αύξησε την τηλεθέαση κατά σχεδόν 30% σε εβδομαδιαία βάση στην υπηρεσία. Έκανε πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου, σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι μεγαλύτερες τηλεθεάσεις σημειώθηκαν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιταλία, το Μεξικό, τη Βραζιλία και τη Γερμανία.

Οι Χολιγουντιανοί πρωταγωνιστές υποδύονται δύο μοναχικούς «λύκους» που αναγκάζονται να συνεργαστούν, καθώς τους ανατεθεί η ίδια αποστολή. Το καστ συμπληρώνουν οι Έιμι Ράιαν, Όστιν Αμπραμς και Πούρνα Τζαγκανάθαν.

«Όταν ο Τζορτζ, ο Μπραντ και ο Τζον μας πλησίασαν για το «Wolfs», ήταν εύκολη απόφαση -μια καταιγιστική, διασκεδαστική ταινία με πρωταγωνιστές δύο βραβευμένους με Όσκαρ που όλοι γνωρίζουν ότι είναι εμβληματικοί μαζί», δήλωσε ο Ματ Ντέντλερ, υπεύθυνος παραγωγών της Apple Original Films.

«Ανέκαθεν πιστεύουμε ότι το Apple TV+ είναι το σπίτι για τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες παγκοσμίως για να δημιουργήσουν και να παραδώσουν την καλύτερη δουλειά τους και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε το κοινό να το αγκαλιάζει αυτό με τόσο συντριπτική πλειοψηφία».

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Apple ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα σίκουελ με τον Γουάτς και τους δύο αστέρες να συμμετέχουν.

Επόμενη φιλόδοξη παραγωγή της Apple είναι η ταινία «Blitz» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Στιβ ΜακΚουίν, η οποία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες την 1η Νοεμβρίου πριν την προβολή της στο Apple TV+ στις 22 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.