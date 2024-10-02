Η ταινία «Inside Out 2» συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ

Η άκρως επιτυχημένη ταινία animation «Inside Out 2» (Τα μυαλά που κουβαλάς) συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και μετά τις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα από την οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Disney +.

Η συνέχεια της ταινίας του 2015 αναδείχθηκε θρίαμβος όσον αφορά τις πωλήσεις των εισιτηρίων το 2024, με εισπράξεις 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η επιτυχία της έχει μεταφερθεί και στην πλατφόρμα streaming και έγινε η ταινία με τις περισσότερες προβολές των Walt Disney Animation Studios στο Disney + από την πρεμιέρα του «Encanto» το 2021.

Οι θεάσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο στην πλατφόρμα ανήλθαν σε 31 εκατομμύρια τις πρώτες πέντε μέρες προβολής.

Σύμφωνα με το Deadline το «Inside Out 2» έγινε η Νο. 1 κινηματογραφική πρεμιέρα όλων των εποχών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

H ταινία της Disney και της Pixar επιστρέφει στο μυαλό της εφήβου Ράιλι, τη στιγμή που το κέντρο ελέγχου κατεδαφίζεται ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απροσδόκητο, τα νέα Συναισθήματα! Eμφανίζεται η Ανησυχία και φέρνει μαζί της την Ντροπή, τη Ζήλια και την Ανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

