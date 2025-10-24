Την οσκαρική ταινία «Oppenheimer» παρουσιάζει ο ΣΚΑΪ

Την εμβληματική, βιογραφική ταινία «Oppenheimer» μεταδίδει ο ΣΚΑΪ σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, ανήμερα της Εθνικής Εορτής, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 00.30.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, το 2023, παρουσίασε μία αριστοτεχνικά γυρισμένη ταινία η οποία έμελλε δικαίως να αποσπάσει επτά Όσκαρ, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και να μείνει στην ιστορία.

Υπογράφοντας τόσο τη σκηνοθεσία, όσο και το σενάριο, ο Νόλαν αφηγήθηκε τη ζωή μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της Ιστορίας, βασισμένος στο βραβευμένο με Πούλιτζερ (2006) βιβλίο «Ο Αμερικανός Προμηθέας: Ο θρίαμβος και η τραγωδία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Σε αυτήν, τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει μοναδικά ο Κίλιαν Μέρφι έχοντας στο πλευρό του τους: Έμιλι Μπλαντ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον και Φλόρενς Πιου.

«Οραματιζόμαστε ένα μέλλον και οι εικόνες μας τρομάζουν» είναι τα λόγια του Οπενχάιμερ που ακούγονται στο επίσημο τρέιλερ της κινηματογραφικής παραγωγής. Η ταινία μας μεταφέρει στην εποχή όπου ο κόσμος βρίσκεται ακόμα στην κόλαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίοδος που ο επιστήμονας Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ολοκληρώνει με επιτυχία το «Σχέδιο Μανχάταν» και δημιουργεί την πρώτη ατομική βόμβα. Μπροστά στη μοναδική ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος, ο Οπενχάιμερ παίρνει το ρίσκο να καταστρέψει τον κόσμο…

Μετά την επιτυχία του ατομικού του πειράματος, ο δημιουργός της ατομικής βόμβας αναφέρθηκε σε ένα απόσπασμα από την Bhagavad-gita, ιερό κείμενο των Ινδουιστών, όπου ο Βισνού προσπαθεί να πείσει τον Πρίγκιπα πως πρέπει να κάνει το καθήκον του. Για να τον εντυπωσιάσει, εμφανίζεται έχοντας τη μορφή με τα πολλά χέρια και του λέει: «Τώρα έγινα ο Θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων». Αυτή η πρόταση συνοδεύει έκτοτε την ιστορική μορφή του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ αλλά και γίνεται το μότο της υπέροχης αυτής ταινίας.

Oppenheimer (2023)

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν

Πρωταγωνιστούν: Κίλιαν Μέρφι, Εμιλι Μπλαντ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον, Φλόρενς Πιου

Όσκαρ:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου (Κίλιαν Μέρφι)

Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ)

Όσκαρ Πρωτότυπης Μουσικής

Όσκαρ Φωτογραφίας

Όσκαρ Μοντάζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.