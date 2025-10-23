Νίκι Γκλέιζερ: Θα τη δούμε σε νέα ρομαντική κομεντί

Ο Τζαντ Απαταου (Judd Apatow) ετοιμάζει μία νέα, τολμηρή, ρομαντική κομεντί με πρωταγωνίστρια και συν-σεναριογράφο τη Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) για λογαριασμό της Universal Pictures.

Η επιτυχημένη stand-up κωμικός και νικήτρια του βραβείου WGA, η οποία εντυπωσίασε ως παρουσιάστρια στις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο Ιανουάριο, θα συνυπογράψει το σενάριο με τον Σον Ο'κόνορ, ενώ θα έχει και ρόλο στην παραγωγή.

Η κωμικός έχει συνεργαστεί ξανά με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη στην ταινία «Trainwreck» του 2015 η οποία απέσπασε 250 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και ήταν το κινηματογραφικό ντεμπούτο της Εϊμι Σούμερ (Amy Schumer).

Εκτός από την άτιτλη κομεντί, η Γκλέιζερ έχει σε εξέλιξη την ταινία «MASH» για την Paramount Pictures. Πρόκειται για μια πρωτότυπη κωμωδία εμπνευσμένη από το κλασικό παιχνίδι στην οποία συνυπογράφει το σενάριο, θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει και χρέη παραγωγού. Ακολουθεί «μία γυναίκα που βλέπει το παιδικό της παιχνίδι να γίνεται πραγματικότητα, ανακαλύπτοντας ότι η τέλεια ζωή δεν είναι αυτή που φανταζόταν».

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου η κωμική σταρ θα βρεθεί στο ιστορικό θέατρο Fabulous Fox στη γενέτειρά της, το Σαιντ Λούις του Μισούρι, για να μαγνητοσκοπήσει το ολοκαίνουργιο ωριαίο stand-up πρόγραμμά της. Το ειδικό sold-out σόου, το οποίο αποτελεί μέρος της περιοδείας της «Alive and Unwell» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Hulu μέσα στο 2026, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.