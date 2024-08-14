Λογαριασμός
Η Finos Film θυμάται τον αγαπημένο "βαρύμαγκα" του ελληνικού σινεμά Νίκου Φέρμα - Δείτε βίντεο

Ο Νίκος Φέρμας έμεινε στην καρδιά του ελληνικού κοινού ως αυθεντικός και μπεσαλής βαρύμαγκας

Finos Film: Θυμάται τον αγαπημένο "βαρύμαγκα" του ελληνικού σινεμά Νίκου Φέρμα

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Φέρμας ταύτισε τη ζωή του με τη μεγάλη οθόνη, και έμεινε στην καρδιά του ελληνικού κοινού ως αυθεντικός και μπεσαλής βαρύμαγκας.

Η Finos Film θυμήθηκε τον δημοφιλή "καρατερίστα", που έπαιξε μαζί με κορυφαίους πρωταγωνιστές όπως ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Βασίλης Αυλωνίτης, με ένα αφιέρωμα στο X.

 Έφυγε σαν σήμερα το 1972.

Πηγή: skai.gr

