Finos Film: Θυμάται τον αγαπημένο "βαρύμαγκα" του ελληνικού σινεμά Νίκου Φέρμα

Η Finos Film θυμήθηκε τον δημοφιλή "καρατερίστα", που έπαιξε μαζί με κορυφαίους πρωταγωνιστές όπως ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Βασίλης Αυλωνίτης, με ένα αφιέρωμα στο X.

Έφυγε σαν σήμερα το 1972.

Από τους πιο χαρακτηριστικούς δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Φέρμας ταύτισε τη ζωή του με την μεγάλη οθόνη και έμεινε στην καρδιά του ελληνικού κοινού ως αυθεντικός και μπεσαλής βαρύμαγκας. Έφυγε σαν σήμερα το 1972. #ΝίκοςΦέρμας pic.twitter.com/fHVRY6xJvm — Finos Film (@FinosFilm) August 14, 2024

