«The Correspondent»: Η Lionsgate απέκτησε τα δικαιώματα της νέας ταινίας της Τζέιν Φόντα

Η Lionsgate αναδείχθηκε νικήτρια στον «πόλεμο» προσφορών μεταξύ επτά κινηματογραφικών στούντιο για τα δικαιώματα του «The Correspondent», του Νο. 1 μπεστ σέλερ των New York Times της Βιρτζίνια Έβανς. Η θρυλική ηθοποιός Τζέιν Φόντα θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά, ενώ θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μαζί με τον Τοντ Λίμπερμαν για την Hidden Pictures.

Το εκδοτικό ντεμπούτο της Έβανς, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τον οίκο Crown, παρέμεινε για 19 εβδομάδες στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times με πωλήσεις πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Η ιστορία επικεντρώνεται «στη Sybil Van Antwerp, μια ετοιμόλογη συνταξιούχο δικηγόρο, η οποία χρησιμοποιεί επί χρόνια την τέχνη της αλληλογραφίας για να επιβάλει τάξη σε έναν χαοτικό κόσμο. Γράφει σε φίλους, συγγενείς και σπουδαίους συγγραφείς, αλλά και σε έναν μυστηριώδη παραλήπτη στον οποίο δεν τόλμησε ποτέ να στείλει το μήνυμά της. Όταν όμως μια αναπάντεχη επιστολή από το παρελθόν έρχεται στο φως, η Sybil αναγκάζεται να αντιμετωπίσει ένα βαθιά θαμμένο κεφάλαιο θλίψης, μεταμέλειας και ανεπίλυτων ενοχών».

Η Κατ Βάσκο θα αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και θα είναι εκτελεστική παραγωγός μαζί με τη συγγραφέα. «Αυτό το βιβλίο είναι ένα φαινόμενο. Το να καλούμαι να συνεργαστώ με τη θρυλική Τζέιν Φόντα, μαζί με τους συνεργάτες μου στη Lionsgate και την Κατ, είναι μια συναρπαστική τιμή. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους θεατές την ίδια κάθαρση που βίωσαν ήδη τόσοι πολλοί αναγνώστες του βιβλίου» δήλωσε ο Λίμπερμαν.

Κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ και επτά φορές υποψήφια, η Φόντα πρωταγωνίστησε πρόσφατα σε ταινίες όπως τα «80 for Brady», «Book Club: The Next Chapter» και στο φιλμ κινουμένων σχεδίων «Ruby Gillman: Teenage Kraken». Ως παραγωγός, στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται θρυλικές επιτυχίες όπως τα «9 to 5», «Coming Home», «On Golden Pond» και η σειρά «Grace and Frankie», σύμφωνα με το Deadlne.

Πηγή: skai.gr

