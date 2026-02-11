«The Mummy 4»: Τον Μαΐο του 2028 η επιστροφή των Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις επιστρέφουν στην τέταρτη ταινία της σειράς «The Mummy», με πρεμιέρα στις 19 Μαΐου 2028.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις επιστρέφουν για την τέταρτη ταινία της επιτυχημένης σειράς «The Mummy». Η Universal Pictures όρισε ως ημερομηνία πρεμιέρας τη 19η Μαΐου 2028. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Γκίλετ, γνωστοί και ως Radio Silence, σε σενάριο του Ντέιβιντ Κόγκεσαλ.

Ο Φρέιζερ και η Βάις, των οποίων η συμμετοχή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το περασμένο φθινόπωρο, θα επαναλάβουν τους ρόλους τους ως ο τυχοδιώκτης Rick O'Connell και η αιγυπτιολόγος Evelyn O'Connell. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν, προς το παρόν, μυστικές.

Η κοινή πορεία των δύο πρωταγωνιστών έχει τις ρίζες της στο reboot του «The Mummy» το 1999, το οποίο ακολουθεί τις περιπέτειες ενός τυχοδιώκτη που άθελά του ξυπνά έναν καταραμένο Αιγύπτιο αρχιερέα. Τόσο το φιλμ όσο και το σίκουελ του 2001, «The Mummy Returns», κυριάρχησαν στο παγκόσμιο box office, αναζωογονώντας το κλασικό κινηματογραφικό σύμπαν των τεράτων και εκτοξεύοντας τη φήμη του Μπρένταν Φρέιζερ ως κορυφαίου πρωταγωνιστή ταινιών δράσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρέιτσελ Βάις δεν ήταν στο τρίτο μέρος του franchise, «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» (2008) οπότε η επικείμενη επανένωσή της με το αρχικό καστ αποτελεί την πλέον ευχάριστη είδηση για τους λάτρεις της σειράς.

Ο Σον Ντάνιελ —ο οποίος είχε χρέη παραγωγού σε κάθε παραγωγή του franchise των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 1999, επιστρέφει επίσης στη νέα ταινία. Μαζί του στην παραγωγή θα είναι οι Ουίλιαμ Σέρακ, Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Πολ Νεϊνστάιν για λογαριασμό της Project X Entertainment. Πέρα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, ο Φρέιζερ θα έχει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Τζέισον Φ. Μπράουν της Hivemind και τον Ντένις Στιούαρτ, σύμφωνα με το Variety.

