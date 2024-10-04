«The Evilry»: Θα δούμε τη Faye Dunaway σε αυτό το μεταφυσικό θρίλερ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Φέι Ντάναγουεϊ, εντάχθηκε στο καστ του μεταφυσικού θρίλερ «The Evilry», σύμφωνα με το Deadline. Στο πλευρό της θα είναι οι Μπίλι Ζέιν, Μπρεκ Μπάσινγκερ, Έλενα Καμπούρη, Ντίλαν Γουόλς, Τόνι Πιρς, Έβαν Ρος, Μαρίσα Ρέις και Τέρι Πόλο.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα υποδυθεί ένα μέντιουμ, την Anastasia η οποία έρχεται να βοηθήσει τη Crystal (Μπάσινγκερ), οδηγώντας την στην αποκάλυψη ενός σκοτεινού μυστικού που κρύβει νεαρό συγγενικό της πρόσωπο.

Faye Dunaway Starring In Supernatural Thriller 'The Evilry' https://t.co/tal4TXj3SN — Deadline (@DEADLINE) October 3, 2024

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Αλεξάντερ Γκαρσία σε παραγωγή της εταιρίας του, Multi-Valence productions μαζί με τις Allegheny Image Factory, Callosum Studios, AMAC Placement και ZaZa Rev Motion Pictures.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αργότερα αυτό τον μήνα στη Δυτική Βιρτζίνια. Τον περασμένο Ιούλιο, το HBO κυκλοφόρησε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της εμβληματικής σταρ με τίτλο «Faye». Μέσα σε μία ώρα και 31 λεπτά, η ηθοποιός μιλά με περισσή ειλικρίνεια για τους θριάμβους και τις προκλήσεις της λαμπρής χολιγουντιανής της καριέρας. Την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας που έκανε πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ των Καννών, ανέλαβε ο βραβευμένος Λοράν Μπουζερό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.