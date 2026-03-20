«What Happens at Night»: Πρώτη εικόνα από τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με Ντι Κάπριο και Λόρενς

Η απορία όσων είδαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο με μουστάκι στα φετινά Όσκαρ λύθηκε με την κυκλοφορία της πρώτης επίσημης εικόνας από τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night». Η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Films αποτελεί μια ονειρική ιστορία μυστηρίου, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον, σε σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ. Με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής, φαίνεται ο Ντι Κάπριο και η Λόρενς να περπατούν χέρι-χέρι σε ένα απόκοσμο, χειμωνιάτικο τοπίο.

Σύμφωνα με το Variety, το καστ συμπληρώνουν οι Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον, Γουέλκερ Γουάιτ και Τζάρεντ Χάρις. Ο Σκορσέζε παράλληλα με τη σκηνοθεσία συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Sikelia Productions. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Πράγα ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία του θρυλικού σκηνοθέτη με τον Ντι Κάπριο και την Apple Original Films, μετά το υποψήφιο για 10 Όσκαρ «Killers of the Flower Moon». Η Λόρενς έχει ήδη συνεργαστεί με την Apple σε πρότζεκτ όπως το «Causeway» και το «Bread & Roses» ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο θρίλερ μυστηρίου «The Wives», στο οποίο θα έχει και ρόλο παραγωγού.

Πηγή: skai.gr

