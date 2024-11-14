Δόθηκε στη δημοσιότητα από την 20th Century Studios, το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Amateur», στην οποία πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ, και ο υποψήφιος για χρυσό αγαλματίδιο, Λόρενς Φίσμπερν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο Charlie Heller (Μάλεκ) «είναι ένας πανέξυπνος αλλά βαθιά εσωστρεφής κρυπτογράφος της CIA που εργάζεται σε ένα υπόγειο γραφείο στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στο Λάνγλεϊ. Η ζωή του ανατρέπεται, όταν η σύζυγός του σκοτώνεται σε μια τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Όταν οι προϊστάμενοί του αρνούνται να αναλάβουν δράση, ο Τσάρλι αποφασίζει να δράσει μόνος του, ξεκινώντας μια επικίνδυνη αποστολή ανά τον κόσμο για να βρει τους υπαίτιους».

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο του θρίλερ κατασκοπείας είναι των Κεν Νόλαν και Γκάρι Σπινέλι, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Λίτελ.

Το καστ συμπληρώνουν η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν και οι Άντριαν Μαρτίνεζ, Χολτ ΜακΚάλανι, Τζούλιαν Νίκολσον και Ντάνι Σαπάνι. Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Χόις, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 11 Απριλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

