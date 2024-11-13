Η Μπρίτζετ επιστρέφει και στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Bridget Jones: Mad About the Boy» εξακολουθεί να ψάχνει την αγάπη, καθώς «προσπαθεί να συμβιβαστεί με το χαμό του Mark Darcy (Κόλιν Φερθ), ο οποίος σκοτώθηκε σε ανθρωπιστική αποστολή στο Σουδάν».

Η βραβευμένη με δύο Οσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ, υποδύεται τη διάσημη ηρωίδα πλαισιωμένη από τους Χιου Γκραντ, Έμμα Τόμσον, Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λίο Γούνταλ.

Η ταινία βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της σειράς «Bridget Jones» της Έλεν Φίλντινγκ, η οποία συνυπογράφει το σενάριο μαζί με την Άμπι Μόργκαν και τον Νταν Μέιζερ. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μίχαελ Μόρις, το τελευταίο κεφάλαιο ακολουθεί τη Μπρίτζετ ως μητέρα του 9χρονου Μπίλι και της 4χρονης Μέιμπελ και της υπόσχεται να ξαναβρεί την αγάπη ανάμεσα σε δύο υποψηφίους.

Στην ταινία επιστρέφουν επίσης οι Τζιμ Μπρόντμπεντ, Τζέμα Τζόουνς, Σάλι Φίλιπς, Τζέιμς Κάλις, Σίρλεϊ Χέντερσον και Σάρα Σολεμάνι. Οι νέοι πρωταγωνιστές είναι οι Λέιλα Φάρζαντ, Άιλα Φίσερ, Τζοζέτ Σάιμον και Νίκο Πάρκερ.

Το «Mad About the Boy» είναι η τέταρτη ταινία του franchise που ακολουθεί το «Bridget Jones's Diary» το 2001, το «Bridget Jones: The Edge of Reason τρία χρόνια αργότερα και το «Bridget Jones's Baby το 2016. Συνολικά έχει συγκεντρώσει πάνω από 760 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται στις 13 Φεβρουαρίου 2025.

