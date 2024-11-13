Λουπίτα Νιόνγκο: Θα τη δούμε στη νέα κινηματογραφική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν

H είδηση της συμμετοχής της Λουπίτα Νιόνγκο στην επόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν προξένησε έντονο ενδιαφέρον και δημιούργησε υψηλές προσδοκίες. Παρά το γεγονός ότι η ηθοποιός έχει κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «12 Years A Slave», θεωρείται μία από τις αδικημένες πρωταγωνίστριες στο Χόλυγουντ, με το ταλέντο της να μην έχει αξιοποιηθεί πλήρως.

Η Νιόνγκο προστίθεται σε ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Αν Χάθαγουεϊ, Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Zendaya, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

Lupita Nyong’o will now officially star in Christopher Nolan’s next movie.



Also starring Tom Holland, Zendaya, Matt Damon and Anne Hathaway.



Η πλοκή της ταινίας παραμένει άγνωστη και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι φήμες γύρω από το σενάριο δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν την αληθινή ιδέα του Nόλαν, κάτι που ενισχύει τον μυστήριο που τη συνοδεύει.

Σύμφωνα με το «world or reel» ο Βρετανός σκηνοθέτης ξεκίνησε να γράφει το νέο του σενάριο λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική νίκη του «Oppenheimer» στα Όσκαρ. Η ταινία με την στήριξη της Universal αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή στις αρχές του 2025 ενώ η πρεμιέρα στους κινηματογράφους έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

