Η νέα ταινία του Spike Lee, «Highest 2 Lowest», προβάλλεται στους κινηματογράφους των ΗΠΑ από τις 15 Αυγούστου.

Την ίδια ημέρα, η A24 Music κυκλοφόρησε τρία projects που σχετίζονται με την ταινία.

Πρώτον διατίθεται το επίσημο soundtrack σε άλμπουμ, σε επιμέλεια και εκτελεστική παραγωγή του Lee, το οποίο περιλαμβάνει νέα τραγούδια από τους A $ AP Rocky, την Aiyana-Lee και τον Jensen McRae.

Μαζί με το soundtrack, η A24 Music θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με την πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε ο Χάουαρντ Ντρόσιν στην ταινία και ένα EP με μουσική του Σκωτσέζου πιανίστα και συνθέτη Φέργκους ΜακΚρίντι και του τρίο του.

«Πρώτη φορά είδα και άκουσα την Aiyanna, τον Jensen και το Fergus McCreadie Trio στο Instagram» έγραψε ο Spike Lee σε δήλωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

