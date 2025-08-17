Waltzing with Brando: Απολαυστικός ο ελληνικής καταγωγής Μπίλι Ζέιν στον ρόλο του Μπράντο - Δείτε trailer

Απολαυστικός (και αγνώριστος) είναι ο Μπίλι Ζέιν στον ρόλο του Μάρλον Μπράντο, στην κωμωδία Waltzing with Brando (Βαλς με τον Μπράντο).

Ο Μπίλι Ζέιν, του οποίου το ελληνικό όνομα είναι Βασίλης Τζανετάκος, είναι Έλληνοαμερικανός ηθοποιός. Έγινε γνωστός για τον ρόλο του στη θρυλική ταινία του Τζέιμς Κάμερον Τιτανικός.

Το φιλμ Waltzing with Brando, του οποίου το πλήρες τρέιλερ δόθηκε προ ημερών στη δημοσιότητα, ακολουθεί τον Μπράντο (που υποδύεται ο Ζέιν) — τον πιο διάσημο ηθοποιό στον κόσμο τότε — καθώς γυρίζει την ταινία Ανταρσία του Μπάουντι και αγοράζει ένα μικροσκοπικό και ακατοίκητο νησί στην Ταϊτή. Σκοπός του ήταν να ξεφύγει από τον ταραχώδη τρόπο ζωής του στο Χόλιγουντ και να δείξει στον κόσμο τον δρόμο προς τη βιωσιμότητα.

Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, βγάζει από τη βαρετή του ζωή τον Τζάντς (Τζον Χέντερ), έναν άγνωστο αλλά ιδεαλιστή αρχιτέκτονα από το Λος Άντζελες, και τον πείθει ότι μαζί θα μπορούσαν να χτίσουν το πρώτο πραγματικά βιώσιμο οικολογικό καταφύγιο στον κόσμο. Ακολουθούν τραγελαφικές καταστάσεις...

Σε πρόσφατη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 58χρονος ηθοποιός φαίνεται να ενσαρκώνει τον θρύλο της μεγάλης οθόνης, Μπράντο, όταν ετοιμαζόταν να πρωταγωνιστήσει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους όλων των εποχών: τον ανεπανάληπτο Νόνο.

