Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε ρόλο κομπάρσου με τη μητέρα του Βέρα στο φιλμ «Νεκρή Ευρώπη»

Πολύ πριν κάνει καριέρα στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο τότε 17χρονος Γιάννης Αντετοκούνμπο, έκανε ένα σύντομο «πέρασμα» και από την Έβδομη Τέχνη στην αυστραλιανή ταινία Dead Europe («Νεκρή Ευρώπη») και μάλιστα μαζί με τη μητέρα του Βέρα Αντετοκούνμπο.

Το Dead Europe είναι ένα δράμα σε σκηνοθεσία Τόνι Κράουιτς. Εκείνη την εποχή, ο Γιάννης ήταν ένας νεαρός έφηβος που ζούσε στην Ελλάδα με την οικογένειά του, η οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Δέχθηκαν τους ρόλους των κομπάρσων για να κερδίσουν κάποια χρήματα που τόσο χρειάζονταν.

Η σύντομη εμφάνισή του στην ταινία είναι μια συναρπαστική λεπτομέρεια από την ιστορία της ζωής του πριν γίνει σούπερ σταρ του NBA. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Τόνι Κράουιτς επισήμανε ότι επιλέχθηκαν επειδή οι πραγματικές τους εμπειρίες ως μετανάστες ταίριαζαν με τους χαρακτήρες που υποδύονταν.

Πηγή: skai.gr

