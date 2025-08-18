Η Helen Mirren αποκάλυψε ότι ο θρυλικός πράκτορας James Bond πρέπει να παραμείνει ανδρικός ρόλος, ακόμη κι αν η ίδια δηλώνει «φεμινίστρια».

Σε συνέντευξή της στο Saga Magazine, η 80χρονη ηθοποιός και κάτοχος Όσκαρ είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν μπορείς να έχεις γυναίκα. Απλώς δεν λειτουργεί. Ο James Bond πρέπει να είναι James Bond, αλλιώς γίνεται κάτι άλλο».

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο πρώην 007, Pierce Brosnan, με τον οποίο η Mirren συμπρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του The Thursday Murder Club. Ο 72χρονος ηθοποιός, που φόρεσε το κοστούμι του πράκτορα σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, δήλωσε ότι ανυπομονεί «να δει νέα ζωντάνια και ενέργεια στον χαρακτήρα» – αλλά πάντα με άνδρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Mirren στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον κόσμο του Bond «γέννημα βαθιάς σεξιστικής νοοτροπίας», τονίζοντας ωστόσο ότι οι γυναίκες υπήρξαν πάντα «αναπόσπαστο κομμάτι» της μυστικής υπηρεσίας.

Δεν είναι οι μόνοι που αντιτίθενται στην ιδέα μιας γυναίκας 007. Η Halle Berry, που έπαιξε δίπλα στον Brosnan στο Die Another Day, είχε δηλώσει τον Μάιο στις Κάννες:

«Το 2025 είναι ωραίο να λέμε ‘ας είναι γυναίκα’. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό».

Η επόμενη ταινία Bond – η 26η στη σειρά – θα παραχθεί από την Amazon MGM Studios με σενάριο του δημιουργού του Peaky Blinders, Steven Knight. Αν και δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, τα σενάρια για τον επόμενο πρωταγωνιστή «φουντώνουν», με τους Aaron Taylor-Johnson και James Norton να φιγουράρουν ως φαβορί.

Πηγή: skai.gr

