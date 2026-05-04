Επιστροφή για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Πρωταγωνιστεί σε ερωτικό δράμα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Νταϊάνα Σίλβερς θα πρωταγωνιστήσουν στο ερωτικό δράμα «Asymmetry» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Έντουαρντ Ζουίκ. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λίζα Χάλιντεϊ που κυκλοφόρησε το 2018, ενώ για τη διασκευή του ένωσε τις δυνάμεις της με τον Ζουίκ και τον Μάρσαλ Χέρσκοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιοδικό New Yorker χαρακτήρισε το βιβλίο ως ένα «λογοτεχνικό φαινόμενο», ενώ οι New York Times το συμπεριέλαβαν στη λίστα με τα «15 αξιοσημείωτα έργα από γυναίκες δημιουργούς που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη μυθοπλασία του 21ου αιώνα». Παράλληλα, απέσπασε και την έγκριση του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος το ξεχώρισε στη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία του 2018.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Asymmetry» ξετυλίγει την ιστορία της Alice (Σίλβερς), «μιας νεαρής βοηθού σε εκδοτικό οίκο της Νέας Υόρκης, η οποία συναντά τυχαία στο Σέντραλ Παρκ τον παγκοσμίου φήμης 70χρονο συγγραφέα Ezra (Γκιρ). Μια φευγαλέα ματιά είναι αρκετή για να πυροδοτήσει μια σύνδεση που θα παρασύρει και τους δύο σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, χτίζοντας έναν ολόκληρο δικό τους, απόρρητο κόσμο.

Ο Ezra, που έγινε διάσημος για το τολμηρό και ασυμβίβαστο έργο του, βρίσκει στο πρόσωπο της νεαρής κοπέλας έναν άνθρωπο που μπορεί να αφεθεί και να δείξει την ευάλωτη πλευρά του. Παράλληλα, η Alice αντλεί δύναμη από τη σχέση τους για να κυνηγήσει το όνειρό της να γίνει συγγραφέας. Ωστόσο, οι εύθραυστες ισορροπίες αυτού του κόσμου απειλούνται με κατάρρευση, όταν η κρυφή τους σχέση έρχεται στο φως».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και ο Χέρσκοβιτς μέσω της εταιρείας Bedford Falls Company, μαζί με τον Κλέι Πεκορίν της Rainmaker Films και την FilmNation Entertainment η οποία θα παρουσιάσει την ταινία την επερχόμενη αγορά των Καννών. Οι FilmNation και Rainmaker συγχρηματοδοτούν το έργο.

«Όπως τόσοι άλλοι, γοητεύτηκα από το βιβλίο της Λίζα, όχι μόνο επειδή είναι συγκινητικό, διεισδυτικό και πολύ αστείο, αλλά επειδή αφορά δύο ανθρώπους που ανακαλύπτουν ότι αυτό που ο κόσμος αποκαλεί ασυμμετρία μπορεί, στην πραγματικότητα, να έχει ένα άλλο όνομα: αγάπη» δήλωσε ο Εντουαρντ Ζουίκ.

Σύμφωνα με το Deadline, η FilmNation θα δώσει επίσης το παρών στην αγορά των Καννών με την ταινία «The Passenger», με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Στρονγκ, η οποία αποτελεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του σκηνοθέτη Μάγκνους φον Χορν.

Πηγή: skai.gr

