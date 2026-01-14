Ρόμπερτ Πάτινσον: Σε μυστική εμφάνιση στο «Marty Supreme»

Ο σκηνοθέτης Τζος Σάφντι ξανασυναντήθηκε κρυφά με τον πρωταγωνιστή της ταινίας του «Good Time», Ρόμπερτ Πάτινσον, στο νέο του κινηματογραφικό έργο «Marty Supreme».

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο ο Αμερικανός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι o Ρόμπερτ Πάτινσον έχει έναν ρόλο στο δράμα με θέμα το πινγκ πονγκ με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ. «Κανείς δεν το ξέρει αυτό, αλλά η φωνή - ο κριτής, ο διαιτητής - είναι ο Πάτινσον» ανέφερε ο σκηνοθέτης. «Είναι σαν μία μικρή έκπληξη. Κανείς δεν το ξέρει αυτό... Ήρθε και παρακολούθησε κάποια πράγματα και σκέφτηκα, δεν ξέρω κανέναν Βρετανό. Άρα είναι ο διαιτητής» διευκρίνισε.

Ο Πάτινσον ακούγεται ως ο εκφωνητής κατά τη διάρκεια της σκηνής των ημιτελικών του Βρετανικού Πρωταθλήματος Πινγκ Πονγκ προς την αρχή της ταινίας A24, καθώς ο Μάρτι Μάουζερ (Σαλαμέ) αντιμετωπίζει τον Ούγγρο πρωταθλητή Μπέλα Κλέτσκι (Γκίζα Ρορίγκ).

Ο Πάτινσον πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό θρίλερ των αδελφών Σάφντι (Μπένι και Τζος), «Good Time», του 2017, υποδυόμενος έναν εγκληματία, ο οποίος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απελευθερώσει τον αδελφό του με αναπτυξιακή διαταραχή, τον οποίο υποδύεται ο Μπένι Σάφντι, από την αστυνομική κράτηση.

