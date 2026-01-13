Την επιστροφή ακόμα περισσότερων χαρακτήρων από προηγούμενες ταινίες υπόσχεται το τέταρτο teaser trailer για το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday», το οποίο φέρνει τους νεοφερμένους στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel Fantastic Four στη Wakanda για να συναντηθούν με τη Shuri, τον M' Baku και τον Namor, τους οποίους είδαμε τελευταία φορά στο «Black Panther: Wakanda Forever».

Το τέταρτο teaser μας επιστρέφει στον κόσμο του Black Panther, όπου η ζωή στη Wakanda μοιάζει ζοφερή.

«Ένας βασιλιάς έχει καθήκοντα — να προετοιμάσει τον λαό μας για τη μετά θάνατον ζωή», ακούγεται να λέει η Shuri (Letitia Wright), η οποία φόρεσε τη στολή του Black Panther στο «Wakanda Forever» του 2022.

Η ηρωίδα έγινε η προστάτιδα του έθνους της, όταν οι δημιουργοί αποφάσισαν να μη δώσουν νέο ηθοποιό στον ρόλο του Τ’Τσάλα, του αδελφού και προκατόχου της, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Chadwick Boseman. Ο θάνατος του ηθοποιού το 2020 ήρθε αφού η πρώτη ταινία Black Panther είχε οδηγήσει το MCU σε νέα μονοπάτια, τόσο ως προς την εκπροσώπηση όσο και ως προς την αφήγηση.

«Έχω χάσει όλους όσοι είχαν σημασία για μένα», λέει η Shuri, πριν τη δούμε να στέκεται δίπλα στον βασιλιά M' Βaku (Winston Duke) για να υποδεχτούν έναν επισκέπτη με ιδιαίτερα «πετρωμένο» βλέμμα.

Πρόκειται για τον Μπεν Γκριμ των Fantastic Four, γνωστό και ως The Thing.

«Οι Γουακαντιανοί και οι Fantastic Four θα επιστρέψουν» λέει κλείνοντας το teaser, σύμφωνα με την πλέον γνώριμη φόρμουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Doomsday απλώνεται πέρα από ηπείρους για να αντιμετωπίσει ό,τι κάνει τη Shuri να φοβάται για το μέλλον της Wakanda.

Το teaser αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Marvel για την προώθηση της ταινίας. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα με την επιστροφή των X-Men, του Κρις Χέμσγουορθ ως Thor και του Κρις Έβανς στον ρόλο του Steve Rogers (Captain America). Τα συγκεκριμένα βίντεο προβάλλονται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας τις προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Το «Avengers: Doomsday» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι προσδοκίες για το νέο εγχείρημα των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe και Anthony Russo) είναι στα ύψη, καθώς η προηγούμενη παραγωγή τους στο σύμπαν της Marvel, το «Avengers: Endgame», παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,799 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

