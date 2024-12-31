Robert Eggers: Βλέπω κάθε χρόνο το «Home Alone», είναι αριστούργημα…

Το θρυλικό «Home Alone», με την εξαιρετική ερμηνεία του Μακόλεϊ Κάλκιν, συνεχίζει να έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού, αποτυπώνοντας για πάντα την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Κάθε εορταστική περίοδος, η ταινία βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων ενώ είναι η πιο δημοφιλής επιλογή στο Disney+.

Σημειώνεται ότι η ταινία παρά την εισπρακτική επιτυχία που γνώρισε όταν κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου του 1990 αποδοκιμάστηκε από αρκετούς κριτικούς, σύμφωνα με το World Of Reel.

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Έγκερς δήλωσε φανατικός υποστηρικτής της ταινίας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο φακό του Konbini. «Τη βλέπω μια φορά τον χρόνο. Πρόκειται για ένα αριστούργημα. Είναι διαχρονική, με εξαιρετική φωτογραφία και άψογη σκηνοθεσία. Σε αντίθεση με πολλές ταινίες του είδους, δεν είναι υπερβολικά γυρισμένη. Είναι πραγματικά καλοφτιαγμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έγκερς δεν παραλείπει να αποδώσει τα εύσημα και στον σκηνοθέτη του «Home Alone», Κρις Κολόμπους, τονίζοντας πως είναι «ένας από τους μετρ του κλασικού Χόλιγουντ».

Συμπλήρωσε ότι υπήρξε μέντορας για εκείνον από το «The Witch», ενώ η συνεργασία τους ως δημιουργικός παραγωγός στο «Nosferatu» ήταν ευλογία. «Ο Κρις Κολόμβος υπήρξε μέντορας για μένα από την εποχή του «The Witch»...και ήταν ο κύριος δημιουργικός παραγωγός στο «Nosferatu». Ήταν μεγάλο δώρο να έχω έναν από τους μετρ του κλασσικού Χόλυγουντ στο πλατό», εξήγησε. Η ταινία «Nosferatu» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 2 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

