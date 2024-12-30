Willem Dafoe: Θα συνεργαστεί ξανά με τον Ρόμπερτ Έγκερς σε δύο νέες παραγωγές του

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Γουίλεμ Νταφόε φαίνεται ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον Ρόμπερτ Έγκερς στις επόμενες δύο ταινίες του.

Ο συγγραφέας-σκηνοθέτης αποκάλυψε την είδηση στο φακό του Konbini, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο βιντεοκλάμπ JM στο Παρίσι. Ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα προσέφερε στον κορυφαίο ηθοποιό ρόλους για τις δύο επερχόμενες παραγωγές του, προσθέτοντας έναν ακόμη σημαντικό κρίκο στη δυνατή συνεργασία τους, η οποία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στις ταινίες «The Lighthouse», «The Northman» και «Nosferatu».

Ωστόσο, δεν αποκάλυψε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες του παραγωγές. Ο σκηνοθέτης, επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι «πέντε πρότζεκτς» βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων ένα ριμέικ του «Labyrinth» το «The Knight», ένα άτιτλο γουέστερν και η μίνι σειρά του Ρασπούτιν, σύμφωνα με το World of Reel.

Robert Eggers says he has offered Willem Dafoe roles in his next 2 movies.



(Source: https://t.co/XV06H1n2K8) pic.twitter.com/Mb5odIgTe3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 28, 2024

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Έγκερς ανέφερε πως ο Νταφόε ήταν εκείνος που τον προσέγγισε για πρώτη φορά το 2015, αφού είχε δει το «The Witch». Λίγες μέρες μετά, δείπνησαν μαζί και τα υπόλοιπα, όπως είπε, ανήκουν πλέον στην ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.