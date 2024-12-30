Το «Wicked» της Universal κατάφερε να ξεπεράσει το θρυλικό «Mamma Mia!» και να στεφθεί ως η πιο επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά μιούζικαλ όλων των εποχών, παγκοσμίως.

Μέχρι την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας ξεπέρασαν τα 634 εκατ. δολάρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα έσοδα έφτασαν στα 424,2 εκατ. δολάρια, ενώ στο διεθνές box office στα 210,2 εκατ. δολάρια.

Ακόμα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους, το «Wicked» συνέχισε να εντυπωσιάζει συγκεντρώνοντας 13,7 εκατ. δολάρια σε 81 χώρες. Επιπλέον, σε 46 από αυτές κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού για κινηματογραφικές μεταφορές μιούζικαλ.

Όπως αναφέρει το «Deadline», στις πέντε κορυφαίες αγορές του διεθνούς box office, η ταινία έχει σημειώσει: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 67 εκατ. δολάρια, στην Αυστραλία 24,8 εκατ. δολάρια, στην Κορέα 14,2 εκατ. δολάρια, στη Γερμανία 11,8 εκατ. δολάρια και στο Μεξικό 9,9 εκατ. δολάρια.

Σημειώνεται, ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στην Ιαπωνία στις 7 Μαρτίου. Το «Wicked» είναι ένα ταξίδι στο μαγευτικό σύμπαν του Οζ, με πρωταγωνίστριες τη βραβευμένη με Emmy, Grammy και Tony, Σίνθια Ερίβο, και την πολυπλατινένια μουσική καλλιτέχνιδα και παγκόσμια σούπερ σταρ Αριάνα Γκράντε.

Η Σίνθια Ερίβο, στον ρόλο της Elphaba, της παρεξηγημένης νεαρής με το ασυνήθιστο πράσινο δέρμα, ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Η Αριάνα Γκράντε, στον ρόλο της Glinda, έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Elphaba και η Glinda συναντιούνται ως φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Σιζ της φανταστικής χώρας του Οζ και αναπτύσσουν μία απρόσμενη και βαθιά φιλία. Το καστ περιλαμβάνει, επίσης, τους Τζόναθαν Μπέιλι, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Πίτερ Ντίνκλατζ και Μισέλ Γιο.

Πηγή: skai.gr

