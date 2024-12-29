Μπραντ Πιτ: Όταν ήταν κομπάρσος σε σειρές και ταινίες της δεκαετίας του ’80

Μπραντ Πιτ, ένα όνομα συνώνυμο με την κινηματογραφική και προσωπική επιτυχία. O 61χρονος σήμερα σούπερ σταρ του Χόλιγουντ έκανε το ντεμπούτο του στη show business το 1987 όταν ήταν 24 ετών και κάθε άλλο… παρά σούπερ σταρ ήταν τότε, ούτε αστεράκι. Η καριέρα του ως ηθοποιός ξεκίνησε το 1987, με ρόλους στις ταινίες No Way Out (1987), No Man's Land (1987) και Less than Zero (1987), χωρίς όμως να αναφερθεί το όνομά του στους τίτλους τέλους.

Ουσιαστικά ήταν ένας από τους πάμπολλους κομπάρσους, που αγωνιζόταν να κάνει πραγματικότητα το «Αμερικανικό όνειρο». Ο νεαρός με το αγγελικό πρόσωπο και το αγαλματένιο σώμα αγωνιζόταν να αποδείξει ότι ήταν κάτι παραπάνω από «όμορφος», αγωνιζόταν να ξεχωρίσει. Μάλιστα, ο Πιτ έχει διηγηθεί ότι στο No Man's Land, με πρωταγωνιστή το τότε «καυτό» όνομα του Χόλιγουντ, τον Τσάρλι Σιν, ως σερβιτόρος προσπάθησε να «κλέψει» λίγο περισσότερο χρόνο μιλώντας στους πρωταγωνιστές και προκαλώντας την… οργή του σκηνοθέτη.



Τον Μάιο του 1987, έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη διάσημη σαπουνόπερα του NBC Another World παίζοντας για δύο επεισόδια, ενώ έπαιξε και στο περίφημο Dallas.

