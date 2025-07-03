Ρίνγκο Σταρ: Ζήτησε από τον Σαμ Μέντες αλλαγές στο σενάριο των ταινιών για τους Beatles

Ο Ρίνγκο Σταρ των Beatles είπε στον σκηνοθέτη Σαμ Μέντες να αλλάξει μέρη του σεναρίου για τις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες των Beatles. Ο Σαμ Μέντες θα γυρίσει τέσσερις ταινίες, μία για κάθε μέλος των Beatles και νωρίτερα φέτος, αποκαλύφθηκε ότι πρωταγωνιστές θα είναι οι Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μεσκάλ, Μπάρι Κίογκαν και Τζόζεφ Κουίν. Ο Ντίκινσον τον Τζον Λένον, ο Μεσκάλ τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Κίογκαν τον Ρίνγκο Σταρ και ο Κουίν τον Τζορτζ Χάρισον.

Ringo Starr told Sam Mendes to rewrite parts of Beatles biopics: “We would never do that” https://t.co/2j4EKu8YM7 July 3, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, ο Ρίνγκο Σταρ συνεργάστηκε με τον Σαμ Μέντες για δύο ημέρες για να εξετάσουν τα σενάρια για την ταινία με επίκεντρο τον ντράμερ των Beatles.Ο Ρίνγκο Σταρ φέρεται να «προσέφερε εκτενείς σημειώσεις» στον Άγγλο σκηνοθέτη για να διασφαλίσει ότι ήταν μια ακριβής απεικόνιση της ζωής του - ιδιαίτερα των παιδικών του χρόνων στο Λίβερπουλ και του πρώτου του γάμου με τη Μορίν Στάρκι Τίγκρετ.

Το πρώην μέλος των Beatles δήλωσε στους NYT ότι ο Σαμ Μέντες έχει πολύ καλό σεναριογράφο με μεγάλη φήμη και έγραψε υπέροχα το σενάριο, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον ίδιο και τη Μορίν. «Δεν ήμασταν έτσι. Θα έλεγα: "Δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό"» εξήγησε. Μετά τις διορθώσεις ο Ρίνγκο Σταρ δήλωσε ικανοποιημένος. Οι ταινίες για τους Beatles αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2028.

Πηγή: skai.gr

