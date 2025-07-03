Τζέιμς Κάμερον για «Oppenheimer»: Λατρεύω τη σκηνοθεσία, αλλά αισθάνθηκα πως υπήρξε μια ηθική υπεκφυγή

Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), στην οσκαρική βιογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «Oppenheimer», διέκρινε μία «ηθική υπεκφυγή» σχετικά με την απεικόνιση των καταστροφικών επιπτώσεων των ατομικών βομβών το 1945, στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ενόψει του δικού του επερχόμενου έργου «Ghosts of Hiroshima» (που εστιάζει στις επιπτώσεις της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα), εξέφρασε τη διαφωνία του με τις αφηγηματικές επιλογές του Νόλαν. «Είναι ενδιαφέρον με τι απέφυγε να ασχοληθεί», δήλωσε ο Κάμερον. «Κοιτάξτε, λατρεύω τη σκηνοθεσία της ταινίας, αλλά αισθάνθηκα πως υπήρξε μια ηθική υπεκφυγή», συμπλήρωσε.

Το φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι παρακολουθεί τη ζωή του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ από τη δημιουργία της ατομικής βόμβας, τις δοκιμές και την χρήση της στην Ιαπωνία το 1945. Οι πυρηνικοί βομβαρδισμοί στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι προκάλεσαν το θάνατο 250.000 ανθρώπων, επισπεύδοντας παράλληλα το τέλος του πολέμου.

Η ταινία δείχνει τον Οπενχάιμερ μετά τον πόλεμο να βασανίζεται όλο και περισσότερο από τις επιπτώσεις της εφεύρεσής του και να τον στοιχειώνουν εικόνες πόνου. Ωστόσο, ο Κάμερον δήλωσε ότι συγκαταλέγεται στους θεατές που ένιωσαν ότι η ταινία δεν προχώρησε αρκετά στην απεικόνιση των συνεπειών της καταστροφής.

«Δεν είναι ότι δεν γνώριζε ο Οπενχάιμερ. Υπάρχει μόνο μια σύντομη σκηνή με καμένα σώματα και έπειτα η ταινία στρέφεται στο πώς τον συγκλόνισε. Προσωπικά, πιστεύω ότι απέφυγαν το ζήτημα. Δεν ξέρω αν ήταν επιλογή του στούντιο ή του Κρις, αλλά εγώ θα το πιάσω απ' τα μαλλιά», εξήγησε.

James Cameron calls OPPENHEIMER a "moral cop-out" for not showing Japanese bombing aftermath (via @DEADLINE)



"I felt that it dodged the subject"https://t.co/Eq3sKC7uUe pic.twitter.com/6499x4C0dq — Reel Updates (@worldofreel) June 27, 2025

Το «Oppenheimer» κυκλοφόρησε στις 21 Ιουλίου 2023 από την Universal Pictures και απέσπασε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ κέρδισε 7 Όσκαρ. Ο Νόλαν σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι επέλεξε συνειδητά να περιοριστεί στην υποκειμενική εμπειρία του Οπενχάιμερ. «Ήθελα να δείξω έναν άνθρωπο που αρχίζει να συνειδητοποιεί τις συνέπειες των πράξεών του», υπογράμμισε.

Σε απάντηση στον Μάικ Φλέμινγκ του Deadline, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι ο Νόλαν ίσως θεώρησε πως ένας άλλος σκηνοθέτης θα έπρεπε να αφηγηθεί την ιστορία των θυμάτων των βομβαρδισμών στην Ιαπωνία, ο Τζέιμς Κάμερον ήταν σαφής: «Εντάξει, σηκώνω το χέρι μου. Θα το κάνω εγώ, Κρις. Κανένα πρόβλημα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Guardian, το «Ghosts of Hiroshima» θα είναι βασισμένο στο επερχόμενο βιβλίο του Τσαρλς Πελεγκρίνο και θα επικεντρωθεί σε μαρτυρίες επιζώντων και θυμάτων των πυρηνικών επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.