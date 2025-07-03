Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ επιστρέφει με νέα ταινία

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ (Jonathan Glazer) ο σκηνοθέτης που σπάνια εμφανίζεται δημόσια, έκανε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση την περασμένη εβδομάδα στο φεστιβάλ Il Cinema Ritrovato της Μπολόνια όπου προσέλκυσε πλήθος κόσμου σε ένα masterclass στο Cinema Modernissimo.

«Κάνω ταινίες μόνο όταν νιώθω πραγματικά την ανάγκη και την επείγουσα επιθυμία να πω κάτι μέσα από τη γλώσσα του σινεμά» είπε ο δημιουργός ο οποίος έχει μόλις τέσσερις ταινίες στο ενεργητικό του μέσα σε 25 χρόνια - το «Sexy Beast» (2000), το «Birth» (2004), το «Κάτω από το Δέρμα» (2013) και το «The Zone of Interest» (2023) το οποίο κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες και αργότερα πήρε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

JONATHAN GLAZER says he’s working on a new film, and fans “won’t have to wait another 10 years” for it.https://t.co/VBedtxGach pic.twitter.com/TTV5ipJRWs — Reel Updates (@worldofreel) July 1, 2025

Ωστόσο ο Γκλέιζερ είπε στο κοινό ότι δεν θα πάρει άλλη 10ετή άδεια και αποκάλυψε ότι σκέφτεται ένα νέο πρότζεκτ. «Έχω κάτι στο μυαλό μου που σύντομα θα το μεταφράσω σε ταινία», ανέφερε, προσθέτοντας πως η συγγραφή του σεναρίου θα ξεκινήσει σύντομα.

Όπως ήταν αναμενόμενο από τον Γκλέιζερ, ο οποίος συνηθίζει να κρατά τα σχέδιά του επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια για το πρότζεκτ. Σύμφωνα με το World of Reel, στο Φεστιβάλ των Καννών το 2023, ο βραβευμένος σκηνοθέτης άφησε να εννοηθεί ότι το επόμενο φιλμ μετά την ψυχοφθόρα εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «The Zone of Interest», που διαδραματίζεται στο 'Αουσβιτς, θα επικεντρώνεται στην «τρυφερότητα, στο πόσο τρυφεροί μπορούμε να είμαστε».

