Μπραντ Πιτ: Αποθέωσε το «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) αποθέωσε τη δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper), «Maestro» παρά τις «διαφωνίες» τους στα γήπεδα του NFL. Αστειεύτηκε ότι η φιλία τους παραμένει ανεπηρέαστη από τις διαφορετικές τους προτιμήσεις στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει τους Kansas City Chiefs, ενώ ο Κούπερ είναι φανατικός των Philadelphia Eagles.

Καλεσμένος στο δημοφιλές podcast «New Heights» των Τζέισον και Τράβις Κέλσι, με αφορμή τη νέα του ταινία «F1», ο χολιγουντιανός σταρ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι για τον Κούπερ, έχει πλέον «καθυστερήσει» ένα Όσκαρ. Σημειώνεται ότι η ταινία ήταν υποψήφια για επτά χρυσά αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων, Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Κάρεϊ Μάλιγκαν και Καλύτερου Ηθοποιού για τον Κούπερ.

«Θέλω να κάνω μία εξομολόγηση: Είμαι φίλος με τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Όταν λάμβανε βραβείο για το "Maestro", το οποίο εξακολουθεί να είναι πιθανώς μια από τις καλύτερες ταινίες αυτής της δεκαετίας, του απένειμα αυτό το βραβείο και έχει προταθεί περίπου 18 φορές για τα Όσκαρ».

Ο Πιτ θυμήθηκε ότι δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον στενό του φίλο, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του στα κινηματογραφικά βραβεία της Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. «Ακούστε, είναι υποψήφιος 19.000 φορές. Ξέρετε, αν δεν το πάρει, δεν πειράζει. Το έχει συνηθίσει. Είναι οπαδός των Philadelphia Eagles».

Όσο για την κατάκτηση του Super Bowl από τους Eagles απέναντι στους Chiefs ο διάσημος ηθοποιός σχολίασε: «Νομίζω πως είναι χαρούμενος φέτος. Με άφησε ευγενικά να πονέσω». Κατά τη διάρκεια του podcast ο Πιτ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις αθλητικές ταινίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως το «σπουδαιότερο» είδος στο σινεμά, ενώ για το φινάλε του «F1» δήλωσε ότι είναι «πραγματικά υπερήφανος».

