Richard Gere: Ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο θρίλερ «The Agency»

Ο γοητευτικός ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ θα κάνει τη μεγάλη του επιστροφή στη μικρή οθόνη με το κατασκοπευτικό θρίλερ «The Agency», σύμφωνα με το «Variety». Μαζί του θα πρωταγωνιστήσουν ο Μάικλ Φασμπέντερ και ο Τζέφρι Ράιτ.

Ο Γκιρ θα υποδυθεί τον Bosko, τον επικεφαλής στο σταθμό του Λονδίνου, ο οποίος έχει ένα πλούσιο παρελθόν, αφού υπηρέτησε ως μυστικός πράκτορας για οκτώ χρόνια.

Η νέα σειρά του Paramount+ σε συνεργασία με το Showtime, βασίζεται στο γαλλικό δράμα «The Bureau». Ακολουθεί «έναν μυστικό πράκτορα της CIA ονόματι Martian (Φασμπέντερ), ο οποίος έχει εντολή να εγκαταλείψει την αποστολή του και να επιστρέψει στο σταθμό του Λονδίνου. Η καριέρα και η πραγματική ταυτότητα του ήρωα έρχονται αντιμέτωπες όταν η αγάπη που άφησε εμφανίζεται ξανά ανεβάζοντας το ήδη μεγάλο ρίσκο», σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς.

Richard Gere Cast in Showtime's 'The Agency,' His First Major TV Series Role https://t.co/IFe1mztQPg — The Hollywood Reporter (@THR) July 1, 2024

«Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι μια κατηγορία από μόνος του, καθώς λατρεύεται από γενιές θαυμαστών παγκοσμίως για την εξαιρετική του δεινότητα να προσδίδει βάθος και αυθεντικότητα σε κάθε ρόλο που υποδύεται», δήλωσε ο Κρις ΜακΚάρθι, συν-διευθύνων σύμβουλος της Paramount Global και πρόεδρος των Showtime/MTV Entertainment Studios.

Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λονδίνο. Ο Τζεζ και ο Τζον-Χένρι Μπατεργουόρθ υπογράφουν το σενάριο και παράλληλα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί. Ο Τζο Ράιτ έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων επεισοδίων, ενώ είναι εκτελεστικός παραγωγός, μεταξύ άλλων, με τους Κιθ Κοξ, Νίνα Λ. Ντίαζ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Γκραντ Χίσλοβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.