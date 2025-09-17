Αφού ο Πολ Νιούμαν πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 83 ετών το 2008, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μίλησε στο ABC για τη μακροχρόνια φιλία τους.

Η αρχή της, εξήγησε, ήταν η κοινή τους εμφάνιση στην επιτυχημένη ταινία του 1969 «Butch Cassidy and the Sundance Kid».

«Ήταν ακριβώς αυτή η σύνδεση που δημιουργήθηκε από την ερμηνεία αυτών των χαρακτήρων που ξεκίνησε πραγματικά τη σχέση», είπε ο Ρέντφορντ τότε. « Και μόλις ξεκίνησε η ταινία, μόλις προχωρήσαμε, ανακαλύψαμε άλλες ομοιότητες που απλώς πολλαπλασιάστηκαν με την πάροδο του χρόνου, ένα κοινό έδαφος που είχαμε και οι δύο μεταξύ μας, ενδιαφέροντα και ούτω καθεξής, αλλά και διαφορές».

Η ταινία «Butch Cassidy and the Sundance Kid» ήταν μια υβριδική κωμωδία γουέστερν που παρουσίαζε το ζευγάρι ηθοποιών ως αποστάτες παράνομους που εμπλέκονταν σε μια ληστεία τρένου που πήγε στραβά. Η ταινία κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο, σημειώνει το CNN.

Όπως και οι χαρακτήρες τους στην ταινία, έτσι και στην πραγματική ζωή θα ακολουθούσαν δεκαετίες αγάπης και θαυμασμού μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να είχαν γίνει αντίπαλοι, δεδομένης της θέσης τους ως καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ.

Ο Ρέντφορντ πέθανε την Τρίτη «στο σπίτι του στο Σάντανς, στα βουνά της Γιούτα, το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του», σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του, Σίντι Μπέργκερ, προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Rogers and Cowan PMK. Ήταν 89 ετών.

Οι δύο άνδρες είχαν πολλά κοινά

Όπως και ο Νιούμαν, ο Ρέντφορντ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο πριν μεταπηδήσει στον κινηματογράφο. Και οι δύο έλαβαν πολύ σοβαρά την υποκριτική και ήταν το ταλέντο του Ρέντφορντ, όπως θυμόταν ο Νιούμαν, που τον οδήγησε να παλέψει για να πάρει ο νεότερος σταρ τον ρόλο του Σάντανς Κιντ.

«Είπε: «Θέλω να συνεργαστώ με έναν ηθοποιό»», δήλωσε ο Ρέντφορντ. «Και αυτό ήταν πολύ κολακευτικό για μένα, γιατί έτσι βλέπαμε και οι δύο το επάγγελμά μας, ότι η υποκριτική ήταν τέχνη και την παίρναμε στα σοβαρά».

Ο Ρέντφορντ συχνά αναγνώριζε στον Νιούμαν ότι τον βοήθησε να γίνει ο πολυτάλαντος σταρ που έγινε, επειδή τον υποστήριξε σε εκείνη την ταινία.

Η συμπάθειά τους οδήγησε σε μια άλλη ταινία που τώρα θεωρείται κλασική, το «The Sting» του 1973, η οποία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φιλία τους.

Και οι δύο ήθελαν να γίνουν σεβαστοί για την τέχνη τους περισσότερο από ό,τι για την αξιοσημείωτη ομορφιά τους.

Ήταν αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους και σε κάποια φάση ζούσαν περίπου ένα μίλι μακριά ο ένας από τον άλλο στο Κονέκτικατ. Και οι δύο ασχολούνταν με φιλανθρωπικές δραστηριότητες, με τον Ρέντφορντ να επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, και τον Νιούμαν να ιδρύει την εταιρεία τροφίμων Newman’s Own, τα κέρδη της οποίας δωρίζονταν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Ρέντφορντ αναφέρθηκε κάποτε στη δέσμευση του Νιούμαν στο The Hole in the Wall Gang Camp, το οποίο ο Νιούμαν ίδρυσε το 1988 για να βοηθήσει παιδιά με χρόνιες ασθένειες.

Ακόμη και πριν αρχίσει να συνεργάζεται με τον Nιούμαν, ο Ρέντφορντ τον θεωρούσε «όχι τόσο ήρωα, αλλά έναν άνθρωπο που υπερασπιζόταν αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό».

«Παίζοντας φίλους, γίναμε φίλοι», είχε αναφέρει ο Ρέντφορντ. «Και έζησα από πρώτο χέρι τι σήμαινε αυτό για τον Πολ».

«Δεν έχω αρκετά καλά λόγια να πω για τον Πολ, εκτός από το ότι είχε απαίσιο χιούμορ», είχε δηλώσει ο Ρέντφορντ. «Και το χειρότερο ήταν ότι γελούσε με τα κακά αστεία του».

Αμοιβαία αγάπη

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο «Film 82», ο Νιούμαν αποκάλυψε ότι η επιλογή του Ρέντφορντ για τον ρόλο ήταν αρχικά ιδέα της συζύγου του Νιούμαν, της ηθοποιού Τζόαν Γούντγουορντ, η οποία, όπως είπε, αφού διάβασε το σενάριο και το χαρακτήρισε «υπέροχο», του είπε ότι «ο μόνος που μπορεί να τον παίξει είναι ο Μπομπ Ρέντφορντ».

«Περνάμε πολύ καλά μαζί», είχε δηλώσει ο Nιούμαν για τον Ρέντφορντ. «Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά».

Οι δύο άνδρες είχαν τη συνήθεια να κάνουν ο ένας στον άλλο «εκκεντρικά αστεία», πρόσθεσε ο Nιούμαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρέντφορντ του έστειλε κάποτε μια Porsche για τα γενέθλιά του, αλλά ήταν μια που είχε συγκρουστεί με ένα δέντρο με ταχύτητα 210 χλμ/ώρα και δεν είχε κιβώτιο ταχυτήτων.

«Απλά την άφησαν στην είσοδο του σπιτιού μου με ένα μεγάλο φιόγκο γύρω της», θυμήθηκε ο Nιούμαν.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Με τη βοήθεια του κτηματομεσίτη που είχε νοικιάσει στον Ρέντφορντ το σπίτι στο οποίο ζούσε εκείνη την εποχή, ο Νιούμαν μπήκε στο σπίτι και άφησε το μεγάλο συμπιεσμένο αυτοκίνητο μέσα στον προθάλαμό του.

«Χρειάστηκαν πέντε άντρες για να μεταφέρουν αυτό το πράγμα στο σπίτι του», είπε ο Νιούμαν. «Και φυσικά τελικά κέρδισε αυτός, γιατί ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι υπήρχε κάτι στο σπίτι του».

