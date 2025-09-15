«Springsteen: Deliver Me From Nowhere»: Δείτε το νέο trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere». Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White). Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ, επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.

Watch the new trailer for SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE. Starring Jeremy Allen White & Jeremy Strong.



Only in theaters Oct 24. pic.twitter.com/7pUYorsT6Z September 15, 2025

Η ταινία προσεγγίζει επίσης την προβληματική σχέση με τον πατέρα του, έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere is a religious experience. Jeremy Allen White channels The Boss and brilliantly captures the feel of Bruce Springsteen in some of his darkest times. I had my breath taken away in this tale of facing depression and coming out on the other side. pic.twitter.com/1y4CJI9www — Joey Magidson (@JoeyMagidson) August 30, 2025

Στο καστ, πλάι στον Γουάιτ, πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του μακροχρόνιου μάνατζερ και παραγωγού του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου, ενώ συμμετέχουν οι Στίβεν Γκράχαμ, Οντέσα Γιανγκ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόνι Κανιζάρο, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ και Κρις Τζέιμς. Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023, σύμφωνα με το Dark Horizons.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.