«Springsteen: Deliver Me From Nowhere»: Δείτε το νέο trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Η ταινία αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου. Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere». Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White). Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ, επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska» το 1982, την περίοδο που ο θρυλικός τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του.

Η ταινία προσεγγίζει επίσης την προβληματική σχέση με τον πατέρα του, έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία.

Στο καστ, πλάι στον Γουάιτ, πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του μακροχρόνιου μάνατζερ και παραγωγού του Σπρίνγκστιν, Τζον Λάνταου, ενώ συμμετέχουν οι Στίβεν Γκράχαμ, Οντέσα Γιανγκ, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Τζόνι Κανιζάρο, Χάρισον Γκίλμπερτσον, Μαρκ Μάρον, Ντέιβιντ Κραμχολτζ και Κρις Τζέιμς. Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς που κυκλοφόρησε το 2023, σύμφωνα με το Dark Horizons. 

