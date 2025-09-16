Κάρλα Σοφία Γκασκόν: Πρωταγωνιστεί στην ιταλική κωμωδία «School of Seduction

Η υποψήφια για Όσκαρ πρωταγωνίστρια του «Emilia Perez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Karla Sofía Gascón), βρίσκεται στη Ρώμη για τα γυρίσματα της κωμωδίας «School of Seduction», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κάρλο Βερντόνε.

Ο κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, οι ταινίες του οποίου σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στο ιταλικό box office, επίσης βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ, μαζί με την Γκασκόν και τους Βιτόρια Πουτσίνι και Λίνο Γκουαντσιάλε.

Karla Sofía Gascón to Star in Paramount+ Comedy 'School of Seduction' From Italian Hitmaker Carlo Verdone (EXCLUSIVE) https://t.co/44KH4BRRi5 — Variety (@Variety) September 16, 2025

Η φιλόδοξη παραγωγή εστιάζει σε έναν «σύμβουλο της αγάπης» που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τους πελάτες του στον πολύπλοκο κόσμο των σχέσεων στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «σε μια εποχή που το να ερωτευτείς, να απατήσεις, να συμφιλιωθείς και να χωρίσεις μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, έξι χαρακτήρες — δέσμιοι της ανασφάλειας και της συναισθηματικής αδυναμίας — στρέφονται σε έναν σύμβουλο σχέσεων για να τους βοηθήσει να ερμηνεύσουν και να καθοδηγήσουν τις ζωές τους». Και συνεχίζεται: «Κάποιοι αναζητούν την αγάπη, κάποιοι προσπαθούν να τη σώσουν και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να σταματήσουν να αμφισβητούν το παρελθόν».

Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της Ισπανίδας ηθοποιού κρατούνται μυστικές. «Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω στην ταινία του Κάρλο και που δουλεύω στην Ιταλία. Είμαι στη Ρώμη εδώ και λίγες ημέρες και ζω μια υπέροχη εμπειρία σε έναν ρόλο που είναι πρωτόγνωρος για μένα», ανέφερε η Γκασκόν.

Το «School of Seduction» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο από το Paramount+, παράγεται από τους Luigi και Aurelio De Laurentiis, οι οποίοι έχουν συνάψει συμφωνία με τον σκηνοθέτη. Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του, «Vita da Carlo» στην οποία ο δημοφιλής κωμικός υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του, προβάλλεται επίσης από τη διάσημη πλατφόρμα.

«Η επιστροφή στα γυρίσματα μιας ταινίας, αφού αφιέρωσα πέντε χρόνια σε μια τηλεοπτική σειρά, είναι σαν να κάνω ξανά ντεμπούτο» δήλωσε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός. «Έχοντας συγκεντρώσει ένα καστ από τόσο ταλαντούχους και αξιόλογους ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένης της Κάρλα Σοφία Γκασκόν, δεν μπορώ παρά να είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξω στον εαυτό μου και στο κοινό ότι έχω ακόμα κάτι να πω. Και θα δουλέψω πιο σκληρά από ποτέ» συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.