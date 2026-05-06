Ρέι Μεντόζα: Νέο γουέστερν από τον σκηνοθέτη του «Warfare»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Warfare», την οποία συνυπέγραψε και σκηνοθέτησε με τον Άλεξ Γκάρλαντ για την A24, ο Ρέι Μεντόζα βρήκε το επόμενο κινηματογραφικό του πρότζεκτ. Πρόκειται για το «Blood On the Promontory» ένα σκοτεινό γουέστερν το οποίο θα σκηνοθετήσει βασιζόμενος σε σενάριο του Έβαν Κούπερ,

Η πλοκή ακολουθεί πέντε κατάδικους οι οποίοι, δεμένοι μεταξύ τους με αλυσίδες στα πόδια, επιχειρούν να διαφύγουν στα βουνά μετά από μια αιματηρή ληστεία σε τρένο.

Η ομάδα της παραγωγής περιλαμβάνει τους Νίνα Γιανγκ Μποντζιόβι, Πολ Χαντάντ, Γκλεν Κλετσκόφσκι και Μαρκ Γκίλαρντ. Την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνει ο Ντάνι Πέικοφ μέσω της εταιρείας του, Big Newport Studios, ενώ η WME Independent διαχειρίζεται τις πωλήσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των ηθοποιών που θα πλαισιώσουν το καστ.

Ο Ρέι Μεντόζα, πρώην μέλος των Navy SEAL, έγινε ευρύτερα γνωστός με το «Warfare», ένα πολεμικό δράμα που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αντλώντας έμπνευση από τις προσωπικές του εμπειρίες στο μέτωπο του Ιράκ. Παράλληλα συμμετείχε και στην παραγωγή της σειράς «The Terminal List: Dark Wolf» του Prime Video, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

