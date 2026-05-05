«Οδύσσεια»: Επικό το νέο trailer – Το πλάνο με τον Κύκλωπα και τον «κακό» Ρόμπερτ Πάτινσον

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θεωρείται ήδη η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς και η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο, εντυπωσιακό τρέιλερ, αποκαλύπτοντας ακόμη περισσότερα για το φιλόδοξο πρότζεκτ.

Η ταινία σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του βραβευμένου σκηνοθέτη, ο οποίος επιχειρεί να φέρει στη μεγάλη οθόνη έναν από τους σημαντικότερους μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας με τη δική του, χαρακτηριστική κινηματογραφική ματιά.

Το νέο τρέιλερ δίνει μια πρώτη δυνατή γεύση από τον κόσμο της Ιθάκης και τα επικίνδυνα ταξίδια του Οδυσσέα. Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον πολυμήχανο ήρωα, σε σκηνές που τον δείχνουν να έρχεται αντιμέτωπος ακόμη και με τον Κύκλωπα, ενώ η ένταση κορυφώνεται με την απειλή που πλανάται στο παλάτι του.

Στον ρόλο του Αντίνοου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίζεται ως ο βασικός αντίπαλος, επιχειρώντας να σφετεριστεί τον θρόνο της Ιθάκης, την ώρα που ο Οδυσσέας απουσιάζει. Το τρέιλερ έκανε την πρεμιέρα του στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Πλάι στον Ντέιμον, το καστ συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, ενώ ο Τομ Χόλαντ εμφανίζεται ως Τηλέμαχος. Επίσης, η Ζεντάγια ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά, ενώ η Σαρλίζ Θερόν μεταμορφώνεται στη μυστηριώδη Κίρκη.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του αρχαίου ελληνικού έπους του Ομήρου, της Οδύσσειας. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, που υπογράφει και το σενάριο, επέλεξε να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με κάμερες IMAX, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής κινηματογραφικής έντασης, με τις σκηνές μάχης να ξεχωρίζουν ήδη από το τρέιλερ. Με φόντο την ελληνική μυθολογία και τη δύναμη της σύγχρονης κινηματογραφικής τεχνολογίας, ο Νόλαν επιχειρεί να επανασυστήσει την «Οδύσσεια» σε μια νέα γενιά θεατών.

Την παραγωγή συνυπογράφει μαζί με την Έμα Τόμας, μέσω της εταιρείας τους Syncopy, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη δημιουργική συνεργασία. Η προηγούμενη δουλειά τους, το «Οπενχάιμερ», σημείωσε τεράστια επιτυχία τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 958,8 εκατομμύρια δολάρια και επτά βραβεία Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Πηγή: skai.gr

