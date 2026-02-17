Χάλι Μπέιλι-Ντάιαν Ουόρεν: «Ντύνουν» μουσικά ένα animation γεμάτο αστέρες

Η βραβευμένη τραγουδοποιός Νταϊάν Ουόρεν και η πρωταγωνίστρια της «Μικρής Γοργόνας», Χάλι Μπέιλι, ένωσαν τις δυνάμεις τους για το νέο τραγούδι «Somewhere We All Belong» της ταινίας κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας «The Crystal Planet».

Το φιλμ διαθέτει ένα λαμπερό φωνητικό καστ με επικεφαλής τους Τζέρεμι Άιρονς, Βανέσα Ρέντγκρεϊβ και Μάικλ Γιορκ. Η είδηση για το «Somewhere We All Belong» ακολουθεί τη 17η υποψηφιότητα της Ουόρεν για Όσκαρ, με το τραγούδι «Dear Me», το οποίο έγραψε για το ντοκιμαντέρ της, «Diane Warren: Relentless».

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Κροάτη σκηνοθέτη, Άρσεν Άντον Όστογιτς, περιστρέφεται γύρω από την 11χρονη Rea, η οποία έχει μετακομίσει σε έναν μακρινό πλανήτη του διαστήματος.

Εκεί γίνεται φίλη με ένα μικρό πλασματάκι που μοιάζει με δεινόσαυρο, τον Burgy, ο οποίος χωρίστηκε από τη μητέρα του εξαιτίας ενός μεταλλαγμένου τέρατος. Καθώς η Rea προσπαθεί να επανενώσει τον Burgy με τη μητέρα του, έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο βιομήχανο που σκοπεύει να τον μετατρέψει σε ρομπότ.

Η ταινία βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο του αείμνηστου Κροάτη σκιτσογράφου Ντούσαν Βούκοτιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος μη Αμερικανός που κέρδισε Όσκαρ κινουμένων σχεδίων το 1962, για την ταινία μικρού μήκους «The Substitute».

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η μουσική της εμβληματικής τραγουδοποιού «αγγίζει την καρδιά της ταινίας», ενώ η ερμηνεία της Μπέιλι προσφέρει μια διαχρονική ποιότητα που αναδεικνύει το σενάριο. «Ενισχύει το μήνυμα του φιλμ για τη συμπόνια, τη συνύπαρξη και την αναζήτηση της ταυτότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επικεφαλής της παραγωγής είναι οι εταιρείες Filmosaurus Rex, BFilm και Alkay Animation Prague, ένα από τα κορυφαία στούντιο κινουμένων σχεδίων της Τσεχίας, σύμφωνα με το «Deadline».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.