Ο Δανός δημιουργός, Λαρς φον Τρίερ, ο οποίος πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, εισήχθη σε κέντρο περίθαλψης, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία παραγωγής του, Zentropa Entertainments.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου, ο φον Τρίερ έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 14 ταινίες μεγάλου μήκους, όπως τα «Dancer in the Dark» (2000), «Melancholia» (2011) και «Nymphomaniac» (2013).

«Ο Λαρς είναι επί του παρόντος σε ένα κέντρο φροντίδας που μπορεί να του παρέχει τη θεραπεία και τη φροντίδα που απαιτεί η κατάστασή του», ανέφερε η παραγωγός Λουίζ Βεστ, σε ανάρτησή της στο Ιnstagram, μέσω του λογαριασμό της Zentropa Entertainments.

«Ο Λαρς τα πάει καλά υπό αυτές τις συνθήκες», συμπλήρωσε, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την «ανάγκη να δοθούν πολύ προσωπικές πληροφορίες» μετά από εικασίες στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με τον Guardian, είχε δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του το 2022, όταν ήταν 66 ετών. Ο δημιουργός προκάλεσε οργή όταν δήλωσε το 2011 σε συνέντευξη Τύπου στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Melancholia», ότι ήταν ναζιστής που καταλάβαινε τον Αδόλφο Χίτλερ και τον συμπαθούσε «λίγο».

Του απαγορεύτηκε αμέσως η είσοδος στο φεστιβάλ αλλά η ταινία του, παρέμεινε στο διαγωνιστικό τμήμα και η πρωταγωνίστρια, Κίρστεν Ντανστ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο. Σημειώνεται ότι το 2000 στις Κάννες είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Dancer in the Dark».

Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών έγραψε σε μια σβησμένη πλέον ανάρτηση στο Instagram το 2023 ότι «με λίγη τύχη θα πρέπει να έχω ακόμα μερικές αξιοπρεπείς ταινίες μέσα μου».

Τον Σεπτέμβριο, ένα πρότζεκτ που επρόκειτο να σκηνοθετήσει με τίτλο «After», είχε λάβει οικονομική ενίσχυση από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Δανίας (DFI). Συγκεκριμένα, το DFI ενέκρινε τη χορήγηση 1,3 εκατ. δανικών κορωνών (περίπου 192.000 δολάρια) για την παραγωγή του.

Πηγή: skai.gr

