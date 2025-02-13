Ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU) στην πολυαναμενόμενη ταινία «Captain America: Brave New World».

Ο κορυφαίος ηθοποιός ανέλαβε τον ρόλο του Προέδρου Thaddeus Ross, ή αλλιώς Red Hulk.

Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Χόλυγουντ, ο Φορντ μίλησε στο Deadline για την εμπειρία του να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα που είχε ήδη «θεμελιωθεί» από τον αείμνηστο Γουίλιαμ Χαρτ (William Hurt) στην ταινία «The Incredible Hulk» του 2008.

«Πρόκειται για έναν χαρακτήρα που είχε βασιστεί στο έργο ενός φανταστικού ηθοποιού. Αυτό ήταν ένα μπόνους, για εμένα. Ήταν τιμή μου να συνεχίσω την δουλειά του Γουίλιαμ Χαρτ», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε.

«Και σύμφωνα με τους κανόνες του σύμπαντος της Marvel, όπως αυτοί είναι -και ξέρω ότι είναι λίγο ευέλικτοι- κατά κάποιο τρόπο είναι εντάξει ένας ηθοποιός να έρθει και να αντικαταστήσει έναν άλλον ηθοποιό. Ήμουν ενθουσιασμένος που είχα αυτή την ευκαιρία. Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία της Marvel. Ήθελα να συμμετάσχω στη χαρά αυτών των ψυχαγωγικών παραγωγών».

Σημειώνεται ότι ο Γουίλιαμ Χαρτ, έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζούλιους Όνα (Julius Onah) το «Captain America: Brave New World», φέρνει τον Sam Wilson ('Αντονι Μακί) αντιμέτωπο με μια νέα, επικίνδυνη αποστολή.

«Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Thaddeus Ross (Φορντ), ο Sam βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διεθνούς επεισοδίου που απειλεί την παγκόσμια τάξη. Καθώς οι πιέσεις αυξάνονται, ο Sam πρέπει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από μια μοχθηρή παγκόσμια συνωμοσία που κινδυνεύει να βυθίσει τον κόσμο στο χάος».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), Σεθ Ρόλινς (Seth Rollins), Ρόζα Σάλαζαρ (Rosa Salazar), Λιβ Τάιλερ (Liv Tyler) και Τζιανκάρλο Εσπόζιτο (Giancarlo Esposito).

Το «Captain America: Brave New World» κάνει πρεμιέρα σήμερα στις ελληνικές αίθουσες.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

Πηγή: skai.gr

