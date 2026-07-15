Λίβανος: Το πλαίσιο με το Ισραήλ δεν προβλέπει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του στρατού

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Λιβάνου, Τάρεκ Μίτρι, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η συμφωνία-πλαίσιο με το Ισραήλ «δεν περιέχει καμία αναφορά» σε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότο της χώρας.
Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, ο Μίτρι είπε ότι ο Λίβανος βασίζεται σε μια αμερικανική θέση που κατανοεί την ανάγκη αποχώρησης του Ισραήλ από τη χώρα.
«Η Ουάσινγκτον είναι ο χορηγός και όχι ο μεσολαβητής σε αυτές τις συνομιλίες, και αν ο χορηγός επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα, θα πρέπει να προσαρμόσει την ισορροπία δυνάμεων», δήλωσε ο Μίτρι.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός δήλωσε ότι η ισραηλινή αποχώρηση και η παράδοση ορισμένων χωριών στον λιβανέζικο στρατό «μπορεί να δώσει κάποια εμπιστοσύνη στις συνομιλίες».
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