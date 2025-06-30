«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε η αφίσα της ταινίας με το μήνυμα «Αψήφησε τους θεούς» - Αδιάφορη…

Φαίνεται πως η προωθητική καμπάνια για το ιστορικό έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «The Odyssey», έχει ήδη ξεκινήσει. Αν και απομένει πάνω από ένας χρόνος μέχρι την πρεμιέρα του στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρώτη αφίσα έκανε ήδη την εμφάνισή της. Τις τελευταίες ημέρες, κοσμεί τους τοίχους των κινηματογράφων της AMC στις ΗΠΑ, ενώ κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο. Με φόντο, στο κάτω μέρος, το κεφάλι ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος η αφίσα συνοδεύεται από το σύνθημα «Αψήφησε τους Θεούς» (Defy the Gods) τονίζοντας μαζί με τον τίτλο και το όνομα του σκηνοθέτη ότι η ταινία γυρίστηκε «εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX», όπως αναφέρει το Hindustan Times.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα και η επιστροφή του στην Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα αντιμετωπίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες και την παντοδύναμη μάγισσα Κίρκη, πριν από την πολυπόθητη επανένωσή του με τη σύζυγό του, Πηνελόπη. Στο πλευρό του βρίσκονται, ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης και η Zendaya ως θεά Αθηνά.

I'm legit surprised there are people out there shocked that Christopher Nolan’s The Odyssey Adaptation is only half way done filming. I figured it would always be filming till Late August/September. Massive Epic. Global Spanning Filming. #TheOdyssey #TomHolland #ChristopherNolan pic.twitter.com/kCYfUBbETT — Charles Fernandez ᴮᴸᴹ #StanJosephineLangford (@movie_charles) June 7, 2025

Το υπόλοιπο εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Κόσμο Τζάρβις, Γουίλ Γιουν Λι, Μορίς Κόμπτε και Κόρεϊ Χόκινς. O Nόλαν, αφού ολοκλήρωσε γυρίσματα στην Ελλάδα, το Μαρόκο, την Ιταλία και το Λος Άντζελες, συνεχίζει αυτή τη στιγμή στη Σκωτία. Υπάρχουν φήμες ότι ένα teaser τρέιλερ θα κυκλοφορήσει μαζί με το ντεμπούτο της ταινίας «Jurassic World: Rebirth» στις αίθουσες, στις 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το World of Reel. Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας», στους κινηματογράφους έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

