«Octopus!»: Έρχεται ντοκιμαντέρ για το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού

Ειδικό ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από δύο μέρη, με αφηγήτρια και εκτελεστική παραγωγό τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, έχει παραγγελθεί από την Amazon Prime Video.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή το ντοκιμαντέρ «Octopus!» «μεταφέρει τους θεατές στα απόκοσμα βάθη μιας από τις πιο έξυπνες και μυστηριώδεις μορφές ζωής στη Γη, καθώς ακολουθεί το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού από τη γέννηση μέχρι το θάνατο».

Το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety, παρουσιάζει έναν συνδυασμό χαρακτήρων που έχουν τους δικούς τους δεσμούς με αυτά τα πλάσματα, από τον επιστήμονα που προσπαθεί να τα σώσει, τον εξερευνητή που προσπαθεί να τα καταλάβει, μέχρι την υποψήφια για Emmy ηθοποιό και κωμικό, Τρέισι Μόργκαν, που έχει εμμονή μαζί τους.

«Οι περιπέτειές τους θα μας κάνουν να γελάσουμε, να κλάψουμε και να αμφισβητήσουμε τη θέση μας σε αυτόν τον πλανήτη στην πορεία», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Octopus!» έχει αναλάβει η εταιρεία της Φίμπι Γουόλερ - Μπριτζ, η οποία έχει συμφωνία με τα Amazon MGM Studios, καθώς και η Jigsaw Productions του Άλεξ Γκίμπνεϊ.

«Η γοητευτική και μοναδική ιστορία θα ρίξει φως σε αυτά τα εξαιρετικά ιδιαίτερα και έξυπνα πλάσματα μέσα από τον αγαπημένο και κωμικό φακό της Φίμπι», δήλωσε ο Βέρνον Σάντερς, επικεφαλής της τηλεόρασης στα Amazon MGM Studios. «Όχι μόνο οι παγκόσμιοι πελάτες μας θα δουν από κοντά τα χταπόδια, αλλά θα δείτε και τον αντίκτυπο που έχουν στους ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη αυτών των μαγικών πλασμάτων».

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί η Νιχαρίκα Ντεσάι. Οι εκτελεστικοί παραγωγοί περιλαμβάνουν τους Γουόλερ -Μπριτζ και Τζένι Ρόμπινς για τη Wells Street Films.

Πηγή: skai.gr

