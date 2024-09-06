«Megalopolis»: Δείτε το νέο trailer της ταινίας κι αυτή τη φορά χωρίς λάθη!

Λίγες ημέρες μετά την απόσυρση του τρέιλερ της νέας ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, «Megalopolis», το οποίο παρουσίαζε ψευδή και κατασκευασμένα αποσπάσματα από κριτικούς κινηματογράφου με τη φράση «τα κάναμε θάλασσα» από τη Lionsgate, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο βίντεο.

Με προϋπολογισμό 120 εκατ. δολάρια και χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον σκηνοθέτη το «Megalopolis» περιγράφεται ως «ένα ρωμαϊκό έπος στη σύγχρονη Αμερική» με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ.

Υποδύεται έναν ιδεαλιστή αρχιτέκτονα που θέλει να ξαναχτίσει τη Νέα Υόρκη μετά από μια καταστροφή. Το σχέδιο του έρχεται όμως σε αντίθεση με τον δήμαρχο, ο οποίος έχει άλλες ιδέες για την πόλη.

Στο πλευρό του οι Ναταλί Εμάνουελ, Όμπρεϊ Πλάζα, Σάια ΛαΜπεφ, Ντάστιν Χόφμαν, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο και Λόρενς Φίσμπερν, στον ρόλο του αφηγητή.

Η 23η μεγάλου μήκους ταινία του Κόπολα έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, αποσπώντας ανάμεικτες κριτικές και αντιμετωπίζοντας αναφορές ότι ο διάσημος σκηνοθέτης φέρεται να είχε ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα.

Σύμφωνα με το Indiewire, το «Megalopolis» θα κάνει την πρεμιέρα του στη Βόρεια Αμερική στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το οποίο ξεκινά σήμερα, πριν από την προβολή του στους κινηματογράφους στις 27 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.