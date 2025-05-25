Ο αγαπημένος κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν ετοιμάζεται να χαρίσει τη φωνή του σε έναν νέο χαρακτήρα, στον Smarty Pants, στην πολυαναμενόμενη ταινία «Toy Story 5». Την είδηση ανακοίνωσαν η Disney και η Pixar κατά τη διάρκεια της Disney Licensing Expo.

Ο ίδιος ο Ο’ Μπράιεν με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μοιράστηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του TeamCoco στο Instagram.

«Δεν είναι τρελό; Ένα θρυλικό franchise! Αυτές οι ταινίες είναι εκπληκτικές. Δεν μπορώ να το πιστέψω!» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αρχικά είχε ζητήσει τον εμβληματικό ρόλο του Woody, αλλά η απάντηση της παραγωγής ήταν κατηγορηματική: 'ο ρόλος είχε ήδη δοθεί στον Τομ Χανκς'.

«Και σκέφτηκα, 'Ε, λίγο πολύ το έχετε κάνει αυτό. Έχετε κολλήσει σε μια ρουτίνα, δεν νομίζετε;’» αποκάλυψε χαριτολογώντας ο διάσημος ηθοποιός. Ωστόσο, η απάντηση της παραγωγής ήταν σταθερή: «Όχι, ο Τομ Χανκς. Είναι ο ρόλος του».

Στη συνέχεια θέλησε να δοκιμάσει να χαρίσει τη φωνή του στον Buzz Lightyear, αλλά και τότε του είπαν ότι τον έχασε από τον Τιμ Άλεν (Tim Allen).

«Μετά μου έδειξαν αυτόν τον νέο χαρακτήρα, τον Smarty Pants. Είναι ο καλύτερος χαρακτήρας από όλους. Προτιμώ πολύ περισσότερο αυτόν τον χαρακτήρα. Δεν θέλω πια να παίξω τον Woody ή τον Buzz, ακόμα κι αν με παρακαλέσουν. Είμαι ο Smarty Pants, τον λατρεύω» ανέφερε.

Το «Toy Story 5», φέρνει τους αγαπημένους Buzz, Woody, Jessie και την υπόλοιπη παρέα αντιμέτωπους με αυτό που συναρπάζει τα παιδιά σήμερα – τα ηλεκτρονικά!

Οι Άντριου Στάντον και Μακένα Χάρις έχουν αναλάβει τη σκηνοθεσία με τη Τζέσικα Τσόι να βρίσκεται στην παραγωγή και τον Πιτ Ντόκτερ (Pete Docter) να έχει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού.

Οι νέες προσθήκες στο φωνητικό καστ είναι ο Έρνι Χάντσον ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του στον Combat Carl και η Αννα Φάρις σε άγνωστο ρόλο. Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

