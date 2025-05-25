Κριστίν Σκοτ Τόμας: Η σπουδαία ηθοποιός με τον γαλλικό αέρα που ένιωσε τον ηλικιακό ρατσισμό του Χόλιγουντ

Κάτι το βρετανικό φλέγμα, κάτι η γαλλική κομψότητα, αλλά σίγουρα η εκφραστική της δεινότητα και η μεγάλη ερμηνευτική της γκάμα, έκαναν την Κριστίν Σκοτ Τόμας, μία από τις πλέον περιζήτητες ηθοποιούς τις δεκαετίες του ‘80 και ‘90, τόσο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο όσο και στο Χόλιγουντ. Μόνο, που στη Μέκκα του κινηματογράφου θα βιώσει και τον ηλικιακό ρατσισμό, παρά τις επιτυχίες της, παραμερίζοντάς την και δίνοντάς της αποκλειστικά ρόλους μητέρας, γεροντοκόρης και πάντως σίγουρα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, πριν ακόμη πιάσει τα πενήντα της χρόνια.

Η βρετανίδα ηθοποιός, που ζει μόνιμα στο Παρίσι από τα νιάτα της και πιστεύει ότι είναι περισσότερο Γαλλίδα, θα εισέλθει στον κόσμο του θεάματος εντυπωσιακά στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 ως Μαίρη Σάρον στην μουσικοχορευτική κωμωδία «Under the Cherry Moon», που σκηνοθέτησε ο Πρινς, ενώ το 1988 θα πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό δράμα «Σκόνη στον Άνεμο», που θα κερδίσει το βραβείο της πιο υποσχόμενης νέας ηθοποιού. Θα συναντήσει στον δρόμο της τον Χιου Γκραντ, με τον οποίο θα συμπρωταγωνιστήσει στο ερωτικό θρίλερ του Ρομάν Πολανσκι «Τα Μαύρα Φεγγάρια του Έρωτα» και αμέσως μετά την πασίγνωστη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία «Τέσσερις Γάμοι και μια Κηδεία», κερδίζοντας το βραβείο BAFTA, για τον καλύτερο Β’ γυναικείο ρόλο. Αυτό ήταν. Η καριέρα της και η φήμη της θα απογειωθούν, το Χόλιγουντ θα πέσει στα πόδια της, ενώ οι προτάσεις από την Ευρώπη πέφτουν βροχή.

Η Κριστίν Σκοτ Τόμας, συμπληρώνοντας τα 65 χρόνια της (24 Μαΐου 1960), διατηρεί τη γοητεία της και παραμένει ενεργή, παρότι το Χόλιγουντ την κατέταξε στις ηθοποιούς για ρόλους ηλικιωμένων γυναικών, κάτι που επηρέασε και την ευρωπαϊκή παραγωγή, ενώ η ίδια νιώθει πολύ καλά με την ηλικία της και την προσωπική της ζωή, που ποτέ δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τον «ροζ Τύπο».

Η Κορνουάλη και οι πιλότοι

Η λεπτοκαμωμένη, μελαχρινή ηθοποιός, θα γεννηθεί σε μια κωμόπολη της Κορνουάλης, ενώ η μητέρα της Ντέμπορα, που μεγάλωσε στο Χονγκ Κονγκ και την Αφρική, θα παντρευτεί τον πιλότο του Βασιλικού Ναυτικου, Σίμον Σκοτ Τόμας, ο οποίος θα σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα, όταν ο Κριστίν ήταν μόλις πέντε χρόνων. Η μητέρα της, θα ξαναπαντρευτεί ακόμη έναν πιλότο του Βασιλικού Ναυτικού, τον Σίμον Ίντιενς, ο οποίος, θα σκοτωθεί κι αυτός το 1972, όταν έπεσε το Phantom που πιλοτάριζε, ανοιχτά της ακτής της Κορνουάλης. Ομολογουμένως, η μητέρα της είχε μια ατυχία με τους πιλότους…

Από οικιακή βοηθός πρωταγωνίστρια

Όταν τέλειωσε το σχολείο το 1978, η Σκοτ Τόμας θα μετακομίσει στο Λονδίνο, όπου θα εργαστεί σε ένα πολυκατάστημα, ενώ άρχισε και μαθήματα για να γίνει καθηγήτρια θεάτρου Central School of Speech and Drama. Από τη σχολή, θα της προτείνουν να λάβει μαθήματα υποκριτικής, αλλά εκείνη θα αρνηθεί για να μετακομίσει στο Παρίσι και να εργαστεί ως οικιακή βοηθός. Μιλώντας άπταιστα γαλλικά, θα ξανασκεφτεί την ιδέα της υποκριτικής και θα σπουδάσει ηθοποιία, στη γνωστή Εθνική Σχολή Θεατρικών Τεχνών. Στα 25 της χρόνια, θα έρθει και η πρώτη πρόταση για τον κινηματογράφο, από τον Πρινς.

Ο κρυμμένος ερωτισμός

Στην κινηματογραφική της καριέρα θα της έρθουν όλα βολικά, καθώς, από τις πρώτες κιόλας ταινίες, θα της δοθεί η ευκαιρία να δείξει την ερμηνευτική της δεινότητα, ενώ σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε και το εκφραστικό της πρόσωπο, που μπορούσε να χειριστεί με την ίδια ευκολία, είτε έπαιζε δράμα είτε κωμωδία. Χωρίς να είναι ποτέ το sex symbol, μετέδιδε ένα ερωτισμό, πολλές φορές με δυναμισμό ή κρατώντας τον στο βάθος του χαρακτήρα που υποδυόταν, δίνοντάς της μία ιδιαίτερη γοητεία, ζηλευτή για τα κινηματογραφικά δεδομένα.

Από τον Χιου Γκραντ στον Αλ Πατσίνο

Έτσι, έπειτα από την τεράστια επιτυχία της στην κλασική πλέον κομεντί «Τέσσερις Γάμοι και μια Κηδεία» του Μάικλ Νιούελ, στο οποίο, εκτός από τον Χιου Γκραντ, συνωθούνται μια σειρά από εξαιρετικούς Βρετανούς ηθοποιούς, θα πρωταγωνιστήσει και στο έξοχο πολεμικό μελόδραμα, «Ένα Αξέχαστο Καλοκαίρι», γαλλορουμανικής παραγωγής του 1994, σε σκηνοθεσία Λ. Πιντιλίε και τον επόμενο χρόνο στη διασκευή του σαιξπηρικού «Ριχάρδος ο Τρίτος», δίπλα στον Αλ Πατσίνο.

Παιχνίδια της Τύχης

Το 1996, θα έρθει ακόμη μία τεράστια επιτυχία, με το ρομαντικό μελόδραμα «Ο Άγγλος Ασθενής», πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Ρέιφ Φάινς και την Ζιλιέτ Μπινός, κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου και μια Χρυσή Σφαίρα. Το Χόλιγουντ θα κάνει τα πάντα για να την κερδίσει και θα της δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο αισθηματικό δράμα και νεογουέστερν του Ρόμπερτ Ρέντφορντ «Ο Γητευτής των Αλόγων». Μία πολύ καλή ταινία, που στηρίζεται στις ερμηνείες της Σκοτ Τόμας και του Ρέντφορντ, οι οποίοι ανέπτυξαν μία θαυμαστή χημεία. Θα ακολουθήσει το αστυνομικό θρίλερ «Παιχνίδια της Τύχης», με τους Χάρισον Φορντ και Μπραντ Πιτ, που μπορεί να πήγε καλά εμπορικά, αλλά μάλλον δεν ικανοποιούσε τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες της Σκοτ Τόμας. Και γι’ αυτό, θα επιστρέψει στο Παρίσι και στη θεατρική σκηνή για να κατακτήσει το χειροκρότημα των απαιτητικών θεατρόφιλων θεατών.

Από ερωμένη πεθερά

Ήταν η εποχή που η Κριστίν Σκοτ Τόμας θα επιλέξει να αφήσει ουσιαστικά το Χόλιγουντ, πέρα από σποραδικές εμφανίσεις της, καθώς προτίμησε την ευτυχία της οικογένειάς της - ο γιατρός σύζυγος και τρία παιδιά - που ζούσε στο Παρίσι. Ωστόσο, υπήρχε ακόμη ένας λόγος και δεν ήταν άλλος από την τοποθέτησή της σε ρόλους ηλικιωμένης γυναίκας, ακολουθώντας τα πρότυπα για νέες, ωραίες και γυμνασμένες κοπέλες και την απόρριψη των γυναικών έχουν πιάσει τα 50 και που φαίνεται η ηλικία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1996 θα παίξει την ερωμένη του Ρέιφ Φάινς στον «Άγγλο Ασθενή» και εφτά χρόνια μετά τη μητέρα της ερωμένης του ίδιου διάσημου ηθοποιού, στο «The Invisible Woman»!

Ημερομηνία λήξης

Με την κοινή διαπίστωση ότι στο Χόλιγουντ οι γυναίκες έχουν ημερομηνία λήξης, θα πει ότι «βαρέθηκα να παίζω τη θλιμμένη 50άρα», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της που εργάζεται στην Ευρώπη και θα δηλώσει με νόημα: «Είμαι τόσο ευχαριστημένη να δουλεύω στη Γαλλία όπου οι γυναίκες της ηλικίας μου αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν κάτι να πουν και οι σκηνοθέτες βρίσκουν ότι συναισθηματικά τους εξάπτουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή».

Σπουδαίες ερμηνείες

Πάντως, με τον ερχομό του 21ου αιώνα, θα έχει την ευκαιρία να παραδώσει ακόμη μια σπουδαία ερμηνεία, πρωταγωνιστώντας στο αριστουργηματικό «Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ» του Ρόμπερτ Άλτμαν, έχοντας στο πλευρό της θηρία της βρετανικής σχολής, όπως οι Άλαν Μπέιτς, Μάγκι Σμιθ, Έλεν Μίρεν, Μάικλ Γκάμπον, Στίβεν Φράι, Έμιλι Γουάτσον και Τζέρεμι Νόρθαμ. Στη συνέχεια θα παίξει σε γαλλικές ταινίες, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Φιλίπ Κλοντέλ, στο αισθηματικό δράμα «Απλά σε Αγαπώ», για να κερδίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και ένα BAFTA.

Πασαρέλα ανεξίτηλης ομορφιάς

Το 2017 θα παίξει τη σύζυγο του Τσόρτσιλ στο ιστορικό βαρύγδουπο δράμα «Η Πιο Σκοτεινή Ώρα», δίπλα στον Γκάρι Όλντμαν, την ίδια χρονιά θα είναι εξαιρετική στην πικρή σάτιρα «The Party», ενώ το 2022 έχει καταγραφεί η τελευταία της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στο εντελώς αδιάφορο «Διακοπές στις Κυκλάδες», που γυρίστηκε στην Αμοργό. Ωστόσο, πέρσι θα ανέβει και στην πασαρέλα της μόδας, στο Παρίσι, αναδεικνύοντας την ηλικία της και την ανεξίτηλη ομορφιά της και αποδεικνύοντας, για μια ακόμη φορά, ότι οι γυναίκες δεν έχουν ημερομηνία λήξης, πως οι 60άρες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία από τα κοριτσόπουλα και ειδικά αυτά που προβάλλει το Χόλιγουντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

