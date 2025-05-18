Ντέμπρα Γουίνγκερ: Γιατί χάθηκε η σταρ της δεκαετίας του '80

Τη δεκαετία του '80 εκτοξεύθηκε δικαίως η φήμη της, έγινε ένα από τα πιο καυτά ονόματα του Χόλιγουντ και κέρδισε τρεις προτάσεις για το Όσκαρ.

Η Ντέμπρα Γουίνγκερ, πριν από 50 χρόνια, σε μια εποχή που το Χόλιγουντ έκανε μία προσπάθεια ανανέωσης, υπήρξε μία από τις ηθοποιούς που έφεραν μία φρεσκάδα στον αμερικάνικο κινηματογράφο, δίνοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά στις γυναίκες σταρ.

Σέξι, χωρίς να το κραυγάζει, δυναμική, νέα γυναίκα της χειραφέτησης, πολύ μακριά από το χαζοχαρούμενο πρότυπο, της ανέμελης γυναίκας που κοιτά μόνο την εξωτερική της ομορφιά και τους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα.

Όμως, η Ντέμπρα Γουίνγκερ, όπως ήρθε και έφτασε στην κορυφή, έτσι σχεδόν εξαφανίστηκε, καθώς έπειτα από το 1995 εγκατέλειψε το Χόλιγουντ, που του τα 'χε μαζεμένα και πλέον εδώ και τριάντα χρόνια κάνει μόνο επιλεκτικές εμφανίσεις, ως γκεστ ή σε δεύτερους ρόλους, ενώ γι’ αυτό τον λόγο έγινε και το θέμα του ντοκιμαντέρ «Ψάχνοντας την Ντέμπρα Γουίνγκερ», που διερευνούσε τις αιτίες για την εξαφάνιση των κινηματογραφικών σταρ μετά τα 40 χρόνια τους.

Η μελαχρινή ηθοποιός, που είχε την τύχη να παίξει πολύ γρήγορα σε τεράστιες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, να κάνει μία συνταρακτική ερμηνεία στο περίφημο κλασικό φιλμ του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Τσάι στη Σαχάρα», όλα αυτά τα χρόνια της επιλογής της να αποστασιοποιηθεί από το Χόλιγουντ, θα ασχοληθεί με την οικογένειά της, αλλά και με την παραγωγή ταινιών.

Η Ντέμπρα Γουίνγκερ, που έγινε 70 χρόνων (16 Μαΐου 1955) και πλέον εκτός από μάνα είναι και γιαγιά, ζει μια φυσιολογική ζωή, δεν ξεχνά τους λόγους που έφτασε στην κορυφή της βιομηχανίας του θεάματος, αλλά και για την αποστασιοποίησή της απ’ αυτό και τον ρόλο του Χόλιγουντ. Όταν η Μέκκα του σινεμά είχε αρχίσει να κατακλύζεται από λογιστές και τεχνοκράτες, που κοίταγαν μόνο τους αριθμούς, αλλά και την έλλειψη από καλλιτέχνες που είχαν κινηματογραφικό όραμα, ιδέες, για τις οποίες δεν θα υποχωρούσαν ή θα έμπαιναν στο προσκήνιο «νταήδες» σαν τον Γουαϊνστίν. Μερικοί λόγοι μόνο για την επιλογή της να εγκαταλείψει ουσιαστικά την ηθοποιία.

Το τροχαίο και η απόφαση

Η Ντέμπρα Γουίνγκερ γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1955 στο Κλίβελαντ Χάιτς του Οχάιο, από μέση εβραϊκή οικογένεια. Σε μικρή ηλικία θα πάει σε ένα ισραηλινό κιμπούτς, ενώ σε ηλικία 18 χρόνων, μετά την επιστροφή της στις ΗΠΑ, θα εμπλακεί σε σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Θα υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει μερικώς παράλυτη και τυφλή για 10 μήνες, ενώ αρχικά της είπαν ότι δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ. Μέχρι να αναρρώσει, θα σκεφτεί για το μέλλον της και θα αποφασίσει, όταν γίνει καλά, να μετακομίσει στην Καλιφόρνια και να γίνει ηθοποιός.

Η ανοδική πορεία και οι υποψηφιότητες για Όσκαρ

Την πρώτη της εμφάνιση θα την κάνει το 1976 ως Ντέμπι, ένα σέξι κορίτσι, στο νεανικό φιλμ «Slumber Party '57», ενώ το 1979 κι ενώ είχε παίξει σε κάποια τηλεοπτικά σήριαλ, θα παίξει στην κωμωδία ενηλικίωσης «Γαλλικές Καρτ Ποστάλ». Ο πρώτος σημαντικός της ρόλος θα έρθει το 1980 στο «Thank God It's Friday», ενώ τον επόμενο χρόνο θα παίξει στο νεογουέστερν «Ο Καουμπόι των Πόλεων», δίπλα στον Τζον Τραβόλτα, λαμβάνοντας υποψηφιότητα για BAFTA και δυο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Το 1982, θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στον Νικ Νόλτε στο «Cannery Row», ενώ το 1982 θα έρθει η μεγάλη της στιγμή, όταν θα προταθεί για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στο φιλμ «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν» του Τέιλορ Χάκφορντ, στο οποίο πρωταγωνιστούσε δίπλα στον ανερχόμενο τότε Ρίτσαρντ Γκιρ. Προηγουμένως, είχε μία μικρή εμφάνιση στο «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» του Σπίλμπεργκ. Τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, που θα συνοδευτεί με ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, στο έξοχο μελοδραματικό φιλμ του Τζέιμς Μπρουκς «Σχέσεις Στοργής», με Τζακ Νίκολσον και Σίρλεϊ ΜακΛέιν. Η Γουίνγκερ θα προταθεί ακόμη μία φορά για το Όσκαρ στο φιλμ «Στη Χώρα της Σκιάς» το 1994.

Διαβολική χήρα και τσάι

Το 1987 θα πρωταγωνιστήσει στο δυνατό φιλμ νουάρ «Διαβολική Χήρα» του Μπομπ Ράφελσον, λαμβάνοντας ακόμη μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το 1990 θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζον Μάλκοβιτς, στο αριστουργηματικό δράμα του Μπερτολούτσι «Τσάι στη Σαχάρα». Εδώ θα σταθούμε, καθώς η Γουίνγκερ, θα παραδώσει μία συνταρακτική ερμηνεία, που χρώσταγε στους θαυμαστές της και κυρίως στον εαυτό της. Η Ντέμπρα Γουίνγκερ, φωτογραφημένη μοναδικά από τον τεράστιο Βιτόριο Στοράρο, στον ρόλο της όμορφης και αισθησιακής συζύγου του Μάλκοβιτς, κοχλάζει από λάγνα ένστικτα, δηλώνει την αποφασιστικότητά της για χειραφέτηση, αδυνατώντας να βρει το σθένος για να ορίσει τη δική της μοίρα. Ένας πολυσύνθετος ρόλος που θα έπρεπε να τιμηθεί με τις μεγαλύτερες διακρίσεις, αλλά περιορίστηκε στη βράβευσή της από την Εθνική Ένωση Κριτικών.

Ανυποχώρητη

Μετά από την ταινία του Ιταλού δημιουργού, αλλά και από τις συγκρούσεις της στο Χόλιγουντ (ο τσακωμός με τη ΜακΛέιν, είχε εκφράσει την απέχθειά της για το «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν»), η Γουίνγκερ θα αποκτήσει τη φήμη μίας ανυποχώρητης ηθοποιού και δύσκολης στη συνεργασία, κάτι που θα επιβεβαιώσει και η Μπέτι Ντέιβις, όταν θα δηλώσει ότι «βλέπω πολύ τον εαυτό μου στην Ντέμπρα Γουίνγκερ».

Το Χόλιγουντ πίνει αίμα

Παρά ταύτα, θα δεχθεί κάποιες καλές προτάσεις, αλλά κάποιες ατυχίες, ένας τραυματισμός στην πλάτη και η άρνησή της να παίξει με την Μαντόνα, την οποία δεν θεωρούσε σοβαρή ηθοποιό, θα την απομακρύνουν ακόμη περισσότερο από το σινεμά, μέχρι που θα πάρει την απόφαση να σταματήσει για κάποια χρόνια, για να μην επανέλθει ουσιαστικά ποτέ ως πρωταγωνίστρια.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της αυτή, όμως, έπαιξε και η κατάσταση στο Χόλιγουντ. Η ίδια θα δηλώσει σε συνεντεύξεις της, ότι δεν είχε αισθανθεί ποτέ ηθοποιός του Χόλιγουντ και πως τα πράγματα στη Μέκκα του Κινηματογράφου, που ήταν πάντα άσχημα, χειροτέρευσαν, καθώς το ανεξάρτητο σινεμά υποχώρησε για να επιβληθούν τα «σκουπίδια». Για όλα αυτά, κατά την Γουίνγκερ, φταίει το κύκλωμα της σόου μπιζ, που ποντάρει μόνο στο κέρδος, «πίνει αίμα και κόβει τον δρόμο σε κάθε δημιουργική προσπάθεια». Επίσης, θα τονίσει την έλλειψη καλών σκηνοθετών, ενώ έχει διαφορετική και αρκετά καλύτερη άποψη για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Ανεξάρτητη γυναίκα

Μακριά από το Χόλιγουντ, η Γουίνγκερ θα παίξει στο θέατρο Τσέχοφ, ενώ το 2005, ανάμεσα στις σποραδικές της εμφανίσεις, θα πρωταγωνιστήσει και στην ενδιαφέρουσα δραματική μίνι σειρά «Dawn Anna», του τελευταίου συζύγου της Άρλις Χάουαρντ, πρώην ηθοποιού (είχε παίξει στο «Full Metal Jacket» του Κιούμπρικ) και ανεξάρτητου παραγωγού. Η Ντέμπρα Γουίνγκερ, που είχε ακόμη έναν γάμο με τον ηθοποιό Τίμοθι Χάτον (1986-1990), δεν φαίνεται ότι θα επιστρέψει ποτέ στο τοξικό Χόλιγουντ, προτιμώντας να ζήσει τη ζωή της ως μία φυσιολογική ανεξάρτητη γυναίκα, που μπορεί να κρατά στη μνήμη της τις καλές στιγμές της στον κινηματογράφο, για τις οποίες μπορεί να είναι υπερήφανη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

