«Ally»: Μπράντλεϊ Κούπερ και Άιο Εντεμπίρι στην πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-χο εξασφάλισε ένα εντυπωσιακό χολιγουντιανό καστ για την πρώτη του ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Ally».

Οι Άιο Εντεμπίρι, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντέιβ Μπατίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Αλεξ Τζέιν Γκόου, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτζογκ θα αποτελούν το φωνητικό καστ του φιλμ το οποίο πρόσφατα αποκτήθηκε από την Neon για τη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με το Variety, οι εταιρείες CJ ENM, Penture Invest και Pathé συνεργάζονται για τη χρηματοδότηση και τη διανομή.

Στο σενάριο, ο διάσημος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης ένωσε τις δυνάμεις του με τον Τζέισον Γιου (Jason Yu). Η ταινία, που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης από το 2019, ακολουθεί την Ally, ένα παράξενο και αξιαγάπητο πλάσμα που ζει στα ανεξερεύνητα βάθη του Νότιου Ειρηνικού.

«Με όνειρο να αντικρίσει τον ήλιο και να γίνει η πρωταγωνίστρια ενός ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση, η μικρή ηρωίδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια απρόσμενη απειλή όταν ένα μυστηριώδες αεροσκάφος βυθίζεται στα νερά της και ο ειρηνικός κόσμος της κινδυνεύει ξαφνικά. Μαζί με τους πιστούς αν και απρόσμενους συντρόφους της, η Ally παρασύρεται σε ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους, συμμαχίες και συγκινητικές στιγμές που θα την οδηγήσουν μέχρι την επιφάνεια».

Ο Seo Woo-sik θα είναι ο παραγωγός της ταινίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027 και να κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους.

Πηγή: skai.gr

