Nosferatu: Ο Aaron Taylor-Johnson προστίθεται στο καστ του πολυαναμενόμενου φιλμ

Η πολυαναμενόμενη επανεκτέλεση της κλασικής ταινίας τρόμου Nosferatu από τον Robert Eggers ξεκίνησε επίσημα την παραγωγή και πρόσθεσε έναν ακόμη ηθοποιό υψηλού προφίλ στο ήδη γεμάτο αστέρια καστ. Η Focus Features ανακοίνωσε ότι ο Aaron Taylor-Johnson συμμετέχει στο έργο, μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα όπως οι Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Willem Dafoe, Simon McBurney και Ralph Ineson.

EXCLUSIVE: Robert Eggers long awaited ‘Nosferatu’ pic is full steam ahead at Focus Features with Aaron Taylor-Johnson rounding out the all-star ensemble https://t.co/ekeONWehfM

Η ταινία, που είχε αρχικά ανακοινωθεί το 2015, θα είναι ένα ριμέικ της εμβληματικής βωβής γερμανικής ταινίας του 1922 «Nosferatu: A Symphony of Horror». Θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά έργα τέχνης στον κόσμο του κινηματογράφου και του τρόμου, θέτοντας το πρότυπο για πολλά από τα βαμπιρικά τροπάρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Nosferatu του Robert Eggers είναι μια γοτθική ιστορία εμμονής μεταξύ μιας στοιχειωμένης νεαρής γυναίκας στη Γερμανία του 19ου αιώνα και του αρχαίου βαμπίρ της Τρανσυλβανίας που την καταδιώκει, φέρνοντας μαζί του ανείπωτο τρόμο».

The cast of Robert Eggers’ NOSFERATU includes Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin and Aaron Taylor-Johnson.



A gothic tale of obsession between a haunted woman (Depp) in 19th century Germany and the ancient vampire (Skarsgård) who stalks her. pic.twitter.com/cexrfYdnhZ