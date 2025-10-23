Κιάνου Ριβς: Βρίσκεται σε συζητήσεις για sequel της ταινίας «Constantine»

Ο Κιάνου Ριβς είναι σε συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερης ταινίας «Constantine» έχοντας προηγουμένως προτείνει σενάριο για τη συνέχεια της υπερφυσικής ταινίας με υπερήρωα. Ο Καναδός ηθοποιός, Κιάνου Ριβς υποδύθηκε τον Τζον Κονσταντίν, έναν ανορθόδοξο και κυνικό εξορκιστή, στην ταινία του 2005, η οποία έκτοτε έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές.

Ο χαρακτήρας, ο οποίος βασίζεται στη σειρά Hellblazer των DC Comics/Vertigo, είναι από καιρό αγαπημένος του Ριβς και φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις, σύμφωνα με τον συνεπικεφαλής των DC Studios, Τζέιμς Γκαν.

«Το έχω συζητήσει κατά καιρούς. Το έχω συζητήσει με τον Κιάνου», είπε ο Τζέιμς Γκαν στο podcast BobaTalks. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το σενάριο για το φιλμ.

Ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε προηγουμένως ότι κατέθεσε στα DC Studios πρόταση για μια νέα ταινία «Constantine» στις αρχές του έτους.

«Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ταινία για πάνω από μια δεκαετία και πρόσφατα δημιουργήσαμε μια ιστορία και την παρουσιάσαμε στα DC Studios και μας είπαν: "Εντάξει". Οπότε, θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα σενάριο» δήλωσε ο σταρ.

Στην αρχική ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Φράνσις Λόρενς πρωταγωνίστησαν επίσης οι Ρέιτσελ Βάις, Προυίτ Τέιλορ Βινς, Γκάβιν Ρόσντεϊλ και Τίλντα Σουίντον, αλλά παραμένει ασαφές αν κάποιος θα επιστρέψει αν υπάρξει συνέχεια.

Πηγή: skai.gr

