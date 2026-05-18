«Murdering Michael Malloy»: Μια αληθινή ιστορία εγκλήματος με τους Τιμ Ροθ και Τίμοθι Σπαλ

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Τιμ Ροθ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον βραβευμένο με BAFTA Τίμοθι Σπολ στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Murdering Michael Malloy». Σε σκηνοθεσία του Ρέιμοντ Ντε Φελίτα, η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Ροθ «θα υποδυθεί τον Tony Marino, έναν στριμωγμένο οικονομικά ιδιοκτήτη μπαρ, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του, κάνουν μια ασφάλεια ζωής στον Μichael Malloy (Σπαλ), έναν εξαρτημένο από το αλκοόλ άνδρα της γειτονιάς.

Όταν το δίδυμο επιχειρεί να τον σκοτώσει για να εισπράξει την αποζημίωση, ανακαλύπτει πως αυτό είναι αδύνατον. Καθώς τα όλο και πιο απελπισμένα σχέδια του Marino, πέφτουν στο κενό ανάμεσα στους δύο άνδρες γεννιέται ένας αναπάντεχος δεσμός, οδηγώντας σε μια καθηλωτική τελική πράξη θυσίας, με φόντο τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '30, στην καρδιά της Μεγάλης Ύφεσης». Ο Ντε Φελίτα συνυπογράφει το σενάριο με τον Ντέιβιντ Ζέλερφορντ.

Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Ήταν ένα μακροχρόνιο πάθος μου να γυρίσω το "Murdering Michael Malloy" και τώρα, είκοσι πέντε χρόνια αφότου έγραψα το σενάριο, έχω τους δύο ιδανικούς ηθοποιούς για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Τιμ Ροθ και ο Τίμοθι Σπαλ είναι πραγματικά «ηθοποιοί, τους οποίους σέβονται οι ηθοποιοί» και ξέρω ότι και οι δύο θα προσδώσουν τεράστια δύναμη, πιστότητα και χιούμορ σε μια αστυνομική ιστορία που δεν είναι μόνο μια μαύρη κωμωδία, αλλά και μία παραβολή ηθικής για δύο εξίσου κατεστραμμένες ψυχές που βρίσκουν τη λύτρωση η μία στην άλλη».

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει ο Στίβεν Έντελμαν, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική, ο Νταν Γκρόντνικ, καθώς και οι Λουίζ Τσέιτερ και Τζεφ Γουόλνερ μέσω των Harbor Lights Entertainment και Icarus Entertainment Fund. Η Archstone Entertainment έχει αναλάβει τις πωλήσεις στις Κάννες, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

