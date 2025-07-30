Τελευταία, εμφανίζεται κομψός και ερωτευμένος στο κόκκινο χαλί, αλλά με ξυρισμένο κεφάλι. Ωστόσο, ο Μπραντ Πιτ πιθανότατα θα κάνει τους θαυμαστές του να ξαφνιαστούν, καθώς αποκάλυψε μια νέα -αλλά οικεία- εμφάνιση στα γυρίσματα για το sequel του «Once Upon A Time In Hollywood».

Νέες φωτογραφίες του ηθοποιού δείχνουν έναν Πιτ με εμφανώς πιο απλό ντύσιμο, που μοιάζει περισσότερο με σέρφερ χίπστερ, παρά με τον συνηθισμένο κομψό εαυτό του. Ο 61χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του κασκαντέρ Cliff Booth, εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά και μουστάκι.

Η σκηνή γυρίστηκε στο New Beverly Cinema, ένα θέατρο στο Λος Άντζελες που ανήκει στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Once Upon A Time In Hollywood», Quentin Tarantino. Σε άλλα στιγμιότυπα βλέπουμε τον ηθοποιό χωρίς περούκα, καθώς περιφερόταν στο πλατό φορώντας μπλε πουκάμισο, τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Το sequel του «Once Upon A Time In Hollywood» έχει τη «σφραγίδα» του Κουέντιν Ταραντίνο, έστω και κατά το ήμισυ. Ο γνωστός δημιουργός υπογράφει το σενάριο της ταινίας, αλλά όχι και στη σκηνοθεσία που έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

