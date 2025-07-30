Λογαριασμός
Μπραντ Πιτ: Του «φύτρωσε» ένα μουστάκι για το sequel του «Once Upon A Time In Hollywood» - Ένας χίπστερ «γεννήθηκε»… (φωτό)

Η σκηνή γυρίστηκε στο New Beverly Cinema, ένα θέατρο στο Λος Άντζελες, που ανήκει στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Once Upon A Time In Hollywood», Quentin Tarantino

Μπραντ Πιτ

Τελευταία, εμφανίζεται κομψός και ερωτευμένος στο κόκκινο χαλί, αλλά με ξυρισμένο κεφάλι. Ωστόσο, ο Μπραντ Πιτ πιθανότατα θα κάνει τους θαυμαστές του να ξαφνιαστούν, καθώς αποκάλυψε μια νέα -αλλά οικεία- εμφάνιση στα γυρίσματα για το sequel του «Once Upon A Time In Hollywood». 

Μπραντ Πιτ

Μπραντ Πιτ

Νέες φωτογραφίες του ηθοποιού δείχνουν έναν Πιτ με εμφανώς πιο απλό ντύσιμο, που μοιάζει περισσότερο με σέρφερ χίπστερ, παρά με τον συνηθισμένο κομψό εαυτό του. Ο 61χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του κασκαντέρ Cliff Booth, εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά και μουστάκι.

Μπραντ Πιτ

Η σκηνή γυρίστηκε στο New Beverly Cinema, ένα θέατρο στο Λος Άντζελες που ανήκει στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Once Upon A Time In Hollywood», Quentin Tarantino. Σε άλλα στιγμιότυπα βλέπουμε τον ηθοποιό χωρίς περούκα, καθώς περιφερόταν στο πλατό φορώντας μπλε πουκάμισο, τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Μπραντ Πιτ

Μπραντ Πιτ

Το sequel του «Once Upon A Time In Hollywood» έχει τη «σφραγίδα» του Κουέντιν Ταραντίνο, έστω και κατά το ήμισυ. Ο γνωστός δημιουργός υπογράφει το σενάριο της ταινίας, αλλά όχι και στη σκηνοθεσία που έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Φίντσερ. 

Μπραντ Πιτ

Μπραντ Πιτ

