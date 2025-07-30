Ο Άνταμ Σάντλερ επιστρέφει θριαμβευτικά ως Happy Gilmore σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Το «Happy Gilmore 2» έκανε ντεμπούτο στο Netflix στις 25 Ιουλίου και μέσα σε τρεις μόλις ημέρες συγκέντρωσε 46,7 εκατομμύρια προβολές, κατακτώντας την κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες ταινίες της εβδομάδας.

Πρόκειται για το καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών στις ΗΠΑ για ταινία του Netflix, αλλά και την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα στην καριέρα του Σάντλερ στην πλατφόρμα. Ο γνωστός κωμικός έχει ήδη συνεργαστεί με το Netflix σε αρκετές ταινίες, όπως τα «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Off».

Η επιτυχία του σίκουελ έφερε νέο ενδιαφέρον και στην πρώτη ταινία του 1996, που βρίσκεται επίσης διαθέσιμη στο Netflix. Το original «Happy Gilmore» ανέβηκε στην τρίτη θέση παγκοσμίως, με 11,4 εκατ. προβολές.

Στην καινούρια ταινία, ο Happy Gilmore έχει αποσυρθεί από το γκολφ και παλεύει με τον εθισμό στο αλκοόλ μετά από ένα τραυματικό περιστατικό στο γήπεδο. Ωστόσο, βρίσκει νέο κίνητρο να επιστρέψει στο άθλημα: να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της κόρης του σε ακριβή σχολή μπαλέτου στο Παρίσι.

Μαζί με τον Σάντλερ επιστρέφει και ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ στον ρόλο του φανατικού Shooter McGavin, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Μπένι Σάφντι, Bad Bunny, Τράβις Κέλσεϊ και η οικογένεια του ίδιου του Σάντλερ – η σύζυγός του Τζάκι και οι κόρες τους Σάνι και Σάντι. Από τις πολλές cameo εμφανίσεις ξεχωρίζουν οι Ρόρι ΜακΙλρόι και Σκότι Σέφλερ από το PGA, ο παρουσιαστής του «Hot Ones» Σον Έβανς και ο σεφ Γκάι Φιέρι.

Η αρχική ταινία του 1996 είχε αποφέρει 40 εκατ. δολάρια στο box office και συνέβαλε στην καθιέρωση του Σάντλερ ως πρωτοκλασάτο όνομα της αμερικανικής κωμωδίας. Σήμερα, το Rotten Tomatoes της δίνει 70% – βαθμολογία που θεωρείται «υψηλή» για τα δεδομένα του Σάντλερ (για σύγκριση, το “Billy Madison” έχει 42%).

Η Variety χαρακτήρισε το “Happy Gilmore 2” ως «έναν ξέφρενο ύμνο στη νοσταλγία για τους φαν».

Πηγή: skai.gr

